«Turismo extra-alberghiero risorsa contro lo spopolamento» 

Bilancio positivo per la quarta edizione della Fiera del turismo extra alberghiero. Sono stati oltre tremila i partecipanti all’iniziativa in cui sono stati illustrati i dati relativi al settore che segna una crescita rispetto al passato. Per l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa sono due le parole chiave da seguire: informazione e formazione. «Informazione, perché abbiamo detto ai titolari delle oltre 25mila strutture cosa possono fare e cosa devono fare. Formazione, perché con eventi come questo vogliamo dare sempre più strumenti per favorire la crescita qualitativa di strutture e servizi. Il futuro è qui: abbiamo regolamentato il settore e ridotto al minimo il sommerso, ora vogliamo mettere le strutture nelle condizioni di aprirsi oltre la condizione familiare, nella legalità».

Il rappresentante di Giunta ne è convinto: «Il turismo può e deve essere la chiave per combattere lo spopolamento. I numeri dicono che negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita superiore a tutti in Italia, tre milioni di presenze in più rispetto alla scorso anno. Sono numeri record: diciotto milioni totali di arrivi a ottobre 2023, e mancano ancora i dati aggiornati fino a dicembre. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di tutti. Stiamo mettendo a reddito le seconde case, che stanno diventando ogni giorno migliori in un settore sempre più competitivo».

