Turismo europeo a gonfie vele negli hotel sul mare 

Maggio in forte crescita rispetto al 2022 mentre da metà giugno in poi scoppierà la stagione turistica algherese. Gli hotel in prima linea sul mare hanno aperto i battenti da pochi giorni e sono stati subito occupati da un target europeo. «Nel maggio 2022 uscivamo appena dai periodi turbolenti della pandemia, ora con una situazione sanitaria più serena sono tornati i turisti internazionali e i gruppi organizzati», dice Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Nord Sardegna, confermando l’ottimo andamento del primo scorcio di stagione. «Per giugno, in particolare dalla seconda metà con la chiusura delle scuole in tutta Europa e con la programmazione aeroportuale ai massimi livelli, ci aspettiamo grandi numeri. Le prenotazioni non mancano, anche se non tutte confermate con la caparra. Ma siamo positivi». All’hotel Punta Negra, sulla litoranea tra Fertilia e Porto Conte, 85 camere che si affacciano sul mare o sulla pineta, in questo periodo ci sono gruppi provenienti da Germania e Francia.

La proposta

Buono anche il report dei residence vicino al lungomare Lido con un incremento del dieci per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma nella cosiddetta “bassa stagione” si potrebbe fare di più. Ne è convinto l’imprenditore ed ex sindaco di Alghero, Stefano Lubrano, titolare dell’hotel Porto Conte. «Il recente rapporto dell’European Travel Commission, l’associazione delle organizzazioni nazionali del turismo con sede a Bruxelles, delinea una nuova mentalità della domanda turistica dei paesi dell’Unione Europea», spiega Lubrano. «Il documento pubblicato il 13 aprile si basa su un sondaggio effettuato nel marzo 2023 con partecipanti provenienti da 10 principali mercati europei, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna. Due terzi degli intervistati hanno espresso l’intenzione di scegliere, come periodo delle vacanze, la primavera e la prima parte dell’estate rifiutando l’idea dei periodi estivi di maggior afflusso, ovvero luglio e agosto. Le motivazioni sono legate al rifuggire località affollate e periodi caratterizzati da elevate temperature. La proposta della Sardegna però è prevalentemente balneare - sottolinea l’imprenditore - noi in bassa stagione non vendiamo un prodotto ma un prezzo: cioè l’unico modo che abbiamo per attrarre i flussi turistici in quel periodo è il listino della camera». Una riflessione che dovrebbe far ripensare le politiche turistiche alla luce delle nuove tendenze del mercato.

