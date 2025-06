Turismo etico, venerdì al via “Asibiri” 

Prenderà il via venerdì la lunga programmazione di Asibiri, il festival del turismo etico e sostenibile organizzato dall’associazione turistica di Quartu e che andrà avanti per dieci giorni fino al 29 giugno. Tantissimi gli appuntamenti tra mostre, degustazioni, sport e dimostrazioni degli artigiani. E il festival si arricchisce anche di una mostra fotografica internazionale “Oltre il mare, stesse radici” che celebra le radici comuni di Italia e Argentina e che sarà aperta tutti i giorni all’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. In programma anche una suggestiva sfilata nuragica al parco di Molentargius con guerrieri, arcieri e tanti altri personaggi. E poi ancora il torronaio Stefano Todde, il maniscalco, il pastore, sa druccera e tanti altri. Ci saranno dimostrazioni della preparazione della pasta a Casa Murgia Casanova e lezioni di surf nel litorale. E degustazioni di vini alla cantina Fois. Il festival ha il patrocinio e il contributo del Comune.

