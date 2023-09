Turismo estivo, boom di presenze in città 

Stagione promossa anche per le piccole strutture ricettive di Selargius. Un’estate da tutto esaurito per la città, che ha avuto un ottimo riscontro turistico da stranieri e italiani. Una destinazione non balneare, eppure Selargius ha catturato l’attenzione di tanti vacanzieri.

Gli operatori

Andrea Iannelli, titolare dell’affitta camere Villa Noga, racconta: «Per noi è la prima stagione, direi che è andata ben oltre le aspettative, siamo sempre stati pieni con immenso stupore. Abbiamo aperto il 1° agosto, sta continuando a esserci una numerosa domanda e siamo sold out anche tutto settembre, sicuramente anche grazie all’antico sposalizio selargino che sta portando molti ospiti sardi. Ad agosto abbiamo avuto solo stranieri, non c’era neanche un italiano, tantissimi last minute. Le piattaforme online hanno una forza incredibile, in un mese e mezzo abbiamo avuto un risultato inaspettato. Una nota positiva è che il Comune non prevede alcuna tassa di soggiorno per i turisti».

Soddisfatta anche Cinzia Massa, del B&b Maddriga di Luna. «Giugno è stato abbastanza tiepido, luglio e agosto molto buoni. Noi non abbiamo alzato i prezzi, non essendo a Cagliari non vogliamo approfittarcene. C’è da dire che lo scorso anno, però, sono riuscita a fare un tesoretto, quest’anno mi resta poco e nulla a causa delle tante spese e i costi alti. Ma i risultati mi fanno ben sperare, abbiamo ottimi feedback. Avremmo però bisogno degli aiuti dalle istituzioni, siamo un po’ abbandonati, valorizziamo tanto il territorio promuovendolo, e facendo assaggiare ai clienti i prodotti locali. Lancio un appello: non lasciateci soli, dateci una mano».

L’assessora

Non si fa attendere la risposta di Oriana Bernardi, assessora alle Politiche culturali e Turismo: «Siamo pronti a ricevere gli operatori del settore e a confrontarci con loro, e laddove possibile a offrire loro supporto in base alle disponibilità». Poi, sull’andamento della stagione estiva spiega: «Ė prematuro fare ora un bilancio, anche perché Selargius non è meta del tipico turista balneare. È però obiettivo di questa amministrazione proseguire con il lavoro di promozione e valorizzazione del territorio puntando sulla sua identità e sulle peculiarità, e perseguire obiettivi rispondenti alla tipicità di Selargius, puntando ad esempio su una forma di turismo culturale-religioso che ci ha già visto aderire al Protocollo d’intesa per la creazione del Cammino di Santu Jacu. Stiamo inoltre programmando la creazione di un tavolo con i maggiori tour operator presenti nel territorio regionale, per far inserire i principali eventi di Selargius in appositi pacchetti».

I problemi

Nonostante la richiesta alta e il successo riscontrato dalla stagione estiva, c’è chi accusa alcuni problemi. Silvia Valli del B&b Little Garden racconta: «La stagione è andata bene, ci sono stati meno stranieri rispetto allo scorso anno. Però non c’è più la vecchia cultura del B&b, sto riscontrando dei disagi con alcuni clienti che non si adattano e sto rifiutando varie richieste. Non riesco più a gestirlo e a viverci dentro, paghiamo tante tasse e non garantisco la continuità dell’attività».

