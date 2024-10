Turismo esperienziale tra nuraghe e banchetti di delizie 

Stavolta Cosa bona e bariesa non sarà la solita rassegna con banchetti enogastronomici. Di più. Per l’occasione, sabato prossimo dalle 11, l’organizzazione (associazione Quiescenza) promuove un vero e proprio evento turistico esperenziale, con diversi laboratori di preparazione dei prodotti tipici e culturali. Dalla cucina estemporanea di culurgionis e coccoi prena alla carne, passando per su pistocci, il formaggio, a sa coccoi de corcoriga fino alle minestre antiche, su moddizzosu, la pasta fresca e i dolci. Non può mancare il laboratorio sulla birrificazione, cura del birrificio Keja di Bari Sardo. Nell’itinerario è previsto anche l’allestimento di laboratori per bambini, sui liquori di mirto, sull’abito tradizionale del paese e sull’arte orafa sarda.

Quindici i punti d’interesse inseriti sulla mappa, fra cui l’escursione archeologica al nuraghe Sellersu, a cura dell’enologo Giorgio Mulas, la degustazione sensoriale del cannonau con la cantina Antichi Poderi di Jerzu e la visita al Museo Mab con il servizio navetta. «È un evento che ben si sposa con il turismo esperenziale», spiega Nicola Angius, assessore con deleghe a Commercio e attività produttive. È annunciata la partecipazione esclusiva di Luca Pappagallo, tra i cuochi più seguiti e amati del web con milioni di followers sul suo canale YouTube, che coordinerà gli showcooking esperenziali nella piazza della Beata Vergine del Monserrato.

