Turismo esperienziale Insieme a Venezia  tre Fondazioni sarde 

Il cuore pulsante della Sardegna approda alla Borsa internazionale del turismo esperienziale di Venezia (Bitesp) dove le Fondazioni di Barumini, Altopiano della Giara e Villanovafranca si sono presentate inseme come un’unica rete culturale e identitaria. Una partecipazione che ha portato nell’importante vetrina un racconto integrato della storia, dell’archeologia e del nsotro patrimonio naturalistico suscitando forte interesse tra i buyer di tutto il mondo.

Le tre fondazioni hanno condiviso uno spazio espositivo che univa simboli della storia e cultura sarda: Su Nuraxi di Barumini, l Nuraghe di Villanovafranca e l’Altopiano della Giara. Durante le giornate veneziane le tre fondazioni hanno incontrato importanti tour operator internazionali, professionisti del settore, operatori specializzati e rappresentanti di realtà museali e archeologiche europee. Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini: «Essere alla Bitesp è stato un motivo di orgoglio, perché ci siamo presentati ancora una volta in un contesto di grande livello come rete». Maurizio Concas dalla Fondazione Altopiano della Giara: «Abbiamo registrato un interesse straordinario, l’ascolto attento dei visitatori, lo stupore e la curiosità». «La presenza congiunta delle tre fondazioni è un passaggio strategico per rafforzare la cooperazione tra territori» conclude Matteo Castangia, presidente della Fondazione Villanovafranca.

