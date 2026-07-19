Turismo esperienziale, il progetto per la Gen Z 

Punta a coinvolgere i giovani tra i 19 e i 29 anni il progetto europeo transfrontaliero EdA-Z, che promuove un turismo esperienziale, sportivo e sostenibile. Domani il Comune presenterà le attività previste nel capoluogo nell’ambito dell’iniziativa, che dispone di un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro.

Sarà la Sala Retablo di Palazzo Baccaredda a ospitare, domattina alle 10.45, la conferenza stampa di presentazione di “EdA-Z – Esperienza dell’Avventura per la Generazione Z”, il progetto europeo che punta a valorizzare il turismo all’aria aperta attraverso esperienze sportive e sostenibili dedicate ai giovani. L’iniziativa coinvolge i territori di Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Costa Azzurra e si sviluppa nell’ambito della cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia. Oltre al Comune di Cagliari, partecipano al progetto l’Università di Genova, la Regione Liguria, il Centre de Découverte Mer et Montagne, la Communauté d’Agglomération de Bastia e la Provincia di Livorno. Durante l’incontro saranno illustrate le attività che interesseranno Cagliari in prima linea. Alla presentazione prenderanno parte il sindaco Massimo Zedda, l’assessora Giulia Andreozzi, la dirigente del Servizio pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità Manuela Atzeni e la dirigente del Servizio pianificazione, programmazione, controllo strategico e di gestione Maria Franca Urru.

Tra gli obiettivi principali del progetto: la definizione di una strategia condivisa per sviluppare un nuovo modello di turismo esperienziale, la creazione di un piano d’azione congiunto per incrementare i flussi turistici rivolti alla Generazione Z e la predisposizione di linee guida che consentano di replicare il modello anche in altri territori e per differenti target di visitatori.

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