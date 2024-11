Turismo, è un autunno da record 

Parlare di destagionalizzazione forse è prematuro, però la strada sembra quella giusta. Questi ultimi mesi del 2024 hanno fatto registrare un aumento di turisti nelle strutture extra alberghiere del capoluogo. Un segno positivo rispetto a ottobre dell’anno scorso di oltre il 15 per cento. Tanto rimane da fare, prima di tutto puntare con più consapevolezza su Capodanno e sugli spettacoli per attrarre più visitatori. Questo, però, non è sufficiente se non si riesce a convincere le compagnie, che ormai impropriamente chiamiamo low cost, a incrementare i voli invernali. La carenza di voli diretti con le più importanti città europee “taglia fuori” il turista straniero che per arrivare nell’Isola dovrebbe viaggiare cercando scomode e costose coincidenze. È fondamentale essere più incisivi: si concedono le tratte estive se si garantiscono i collegamenti invernali.

Segno più

Maurizio Battelli è il numero uno dell’associazione Extra che aggrega molte strutture ricettive extralberghiere. «L’alta stagione per bed and breakfast e affittacamere si è conclusa. Con l’interruzione dei collegamenti aerei con le città europee sono diminuite anche le prenotazioni nelle strutture ricettive del capoluogo». Nonostante ciò, i numeri fanno ben sperare. «I dati del mese scorso sono confortanti, abbiamo registrato un più 15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023: 23.600 prenotazioni nel 2023, 28.300 nel 2024. Questo – spiega Battelli – perché il 2024 ha segnato durante questi mesi un trend positivo costante sulle presenze in città».

Incassi record

A incidere sui bilanci dei gestori delle strutture extra alberghiere non solo l’aumento delle presenze. «Per quanto riguarda gli incassi, il saldo positivo è del 23%», afferma Battelli. «Un dato fornito dal + 15% di prenotazioni che va a sommarsi al + 7% dovuto all’aumento delle tariffe: in soldoni quest’anno le 2.146 strutture del capoluogo hanno già ricavato circa 36 milioni di euro».

Cosa vi aspettate per Capodanno? «A oggi abbiamo 401 strutture già prenotate per la fine dell’anno, ma è ancora presto per tirare le somme. Secondo le nostre stime dovremmo arrivare al 60% di riempimento». I prezzi aumenteranno? «Si, del 30%. Si allineeranno alle tariffe di Ferragosto». Più stranieri per l’ultimo dell’anno? «Gli ospiti saranno prevalentemente del posto, non essendoci nomi di particolare richiamo non ci aspettiamo una grande affluenza dall’estero».

Alberghi a secco

Fausto Mura è il presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Purtroppo la musica è sempre la solita da anni: il 25 ottobre si chiude la stagione estiva all’aeroporto di Cagliari e i collegamenti aerei passano da 90 a 12. Da un giorno all’altro – afferma Mura – c’è stato il crollo dei turisti». Per il numero uno di Federalberghi la ricetta è «creare destinazioni tra il capoluogo e le altre città europee. Questo mese abbiamo avuto condizioni meteorologiche eccezionali ma non siamo riusciti ad approfittarne».

Per Capodanno vi aspettate un’inversione di tendenza negli hotel? «No, con questi scenari nessuna sorpresa, manca un prodotto che attiri i turisti. L’unica cosa che ci consola è che l’amministrazione comunale ha deciso di spalmare gli spettacoli su quattro giorni, spendendo solo una parte del milione di euro incassato con la tassa di soggiorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA