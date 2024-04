Turismo e trasporti, la sfida per Bosa 

Ore decisive per la scelta dei candidati alla carica di sindaco e la presentazione delle liste in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno, e intanto la campagna elettorale si accende su temi caldi. Quando si parla di turismo, trasporti e servizi iniziano le note dolenti soprattutto se si pensa che la spiaggia di Bosa Marina è priva di docce e bagni pubblici, e mancano i trasporti interni per arrivare alle calette, anche sfruttando il fiume Temo, l'unico navigabile in Sardegna.

Le proposte

Tante le idee degli addetti ai lavori come Emanuele Masia, titolare di una agenzia di viaggi e affittacamere, con in tasca la laurea in Economia del turismo e dei trasporti. «Potrebbe essere creata una cabina di regia che si occupi di incentivare il settore del turismo, un tavolo permanente costituito da tecnici, politici e imprenditori – fa notare Masia - Servono strategie di medio e lungo periodo per ottimizzare le opportunità che il turismo offre e favorire una crescita sostenibile. Tra le città costiere sarde Bosa è una delle poche che segna un calo in termini demografici e di ricchezza pro capite». Da qui la richiesta di investire nella formazione. «Servono professionisti nei settori turistico e dei servizi – sottolinea- necessari corsi per la diffusione della cultura dell’ospitalità».

Le criticità

Altro tema scottante sono i trasporti. «Bisogna favorire i collegamenti tra l’aeroporto di Alghero e Bosa. Le poche e mal distribuite corse dei bus Arst costituiscono un collo di bottiglia che riduce enormemente i flussi in arrivo. Per capire il forte impatto della errata programmazione, si pensi che dal 15 giugno al 16 settembre un turista che atterra ad Alghero alle 14 potrà prendere il bus per Bosa solo alle 23.45». Affinché diventi una perla nello scenario turistico dell’Isola anche il segretario bosano della Confesercenti Oscar Dessì auspica una svolta epocale puntando ad avere una immagine di città pulita, ordinata e organizzata nei servizi. «Tutto quello che il turismo moderno vuole – evidenzia Dessì - oltre al potenziamento dei trasporti fondamentale perché chiunque possa arrivare senza difficoltà. Ancora la creazione di info point, dove il turista anche di passaggio possa essere informato e guidato in una visita della città in poche ore. Va fatta infine una rivalutazione del settore balneare ormai fermo e troppo retrogrado rispetto ai canoni e alle esigenze moderne».

