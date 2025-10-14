Turismo e tradizione: l’Isola si racconta 

Bosa, Dolianova, Sanluri e Sant’Anna Arresi sono i quattro centri scelti per raccontare una Sardegna diversa, dove la promozione turistica diventa anche leva economica e sociale. “Sardinia Tourism Experience” è il titolo del progetto che unisce territori lontani ma accomunati da un obiettivo comune: valorizzare storia, tradizioni, artigianato e produzioni locali, con un approccio innovativo che guarda alla sostenibilità e alla destagionalizzazione. Quattro tappe, pensate come altrettante esperienze di viaggio. Ogni località diventa palcoscenico per scoprire un volto diverso dell’isola: l’artigianato di Bosa, le produzioni vitivinicole di Dolianova, la tradizione agroalimentare di Sanluri e la musica jazz di Sant’Anna Arresi.

L’assessore

Quattro itinerari che intrecciano natura, cultura e identità, ma soprattutto creano nuove opportunità economiche per le comunità ospitanti.«Il turismo esperienziale è uno dei cardini del programma dei grandi eventi regionali», ha spiegato ieri alla stampa l’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu: «Abbiamo voluto dare un taglio specifico alle iniziative, coinvolgendo attivamente chi opera sul territorio: produttori artigianali, imprese agroalimentari, operatori culturali e ambientali. Il nostro obiettivo è creare connessioni dirette tra visitatori e comunità locali, offrendo esperienze autentiche e non solo consumo di luoghi».

Ottobre ricco

Un elemento strategico del progetto è la scelta del periodo: ottobre, mese che registra il record di iniziative finanziate dalla legge regionale sui grandi eventi – ben 96, più di agosto. Un segnale chiaro della volontà di promuovere un turismo che non si esaurisca nei mesi estivi. «Premiare la bassa stagione – ha aggiunto Cuccureddu – significa incentivare la destagionalizzazione e portare i viaggiatori in aree meno frequentate, contribuendo a distribuirne i benefici economici in modo più equilibratoo. Per superare il modello del turismo balneare come unico motore, senza però rinunciarvi, dobbiamo affiancargli prodotti complementari, capaci di generare valore durante tutto l’anno».

