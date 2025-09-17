Turismo e sviluppo, imprese a confronto 

Turismo, innovazione, sostenibilità e sviluppo. Si terrà oggi alle 10 nella sala conferenze del Centro culturale La Vetreria, in viale Italia a Pirri, la convention dell’impresa cooperativa turistico-culturale-naturalistica associata a Confcooperative Sardegna. Saranno presenti, oltre che i vertici regionali e nazionali di Confcooperative, tra gli altri anche gli assessori regionali Franco Cuccureddu e Ilaria Portas, e la presidente dell’Anci Daniela Falconi.

Protagoniste le imprese cooperative, con i responsabili che arrivano da ogni parte dell’Isola, che con le loro attività danno contenuto e slancio all’offerta turistica della nostra comunità: «Il comparto del cui sviluppo si parlerà in modo approfondito», sottolinea la presidente regionale di Confcooperative Maria Grazia Patrizi, «rappresenta uno dei 4 asset del più generale sviluppo della nostra Isola insieme al welfare, alle filiere dell’agroalimentare, alla realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di connessione alle risorse energetiche, idriche, di comunicazione fisica e dati. Confcooperative dimostra di voler essere protagonista della costruzione del futuro della nostra Isola».

