VaiOnline
Confcooperative.
18 settembre 2025 alle 00:18

Turismo e sviluppo, imprese a confronto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Turismo, innovazione, sostenibilità e sviluppo. Si terrà oggi alle 10 nella sala conferenze del Centro culturale La Vetreria, in viale Italia a Pirri, la convention dell’impresa cooperativa turistico-culturale-naturalistica associata a Confcooperative Sardegna. Saranno presenti, oltre che i vertici regionali e nazionali di Confcooperative, tra gli altri anche gli assessori regionali Franco Cuccureddu e Ilaria Portas, e la presidente dell’Anci Daniela Falconi.

Protagoniste le imprese cooperative, con i responsabili che arrivano da ogni parte dell’Isola, che con le loro attività danno contenuto e slancio all’offerta turistica della nostra comunità: «Il comparto del cui sviluppo si parlerà in modo approfondito», sottolinea la presidente regionale di Confcooperative Maria Grazia Patrizi, «rappresenta uno dei 4 asset del più generale sviluppo della nostra Isola insieme al welfare, alle filiere dell’agroalimentare, alla realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di connessione alle risorse energetiche, idriche, di comunicazione fisica e dati. Confcooperative dimostra di voler essere protagonista della costruzione del futuro della nostra Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 