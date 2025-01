Turismo, è stato un anno record 

Sembra il grafico delle entrate di zio Paperone. La linea rossa che schizza in alto con un balzo di oltre il 23% (nell’extralbierghiero) rispetto all’anno precedente. Poi c’è quel + 10% dei ricavi della tassa di soggiorno (calcolata fino a ottobre e con margini più alti quando i dati saranno definitivi) e il 15% in più di notti prenotate che confermano che il 2024 è stato un anno straordinario. Sullo sfondo, il record storico dell’aeroporto di Elmas che nel 2024 ha registrato oltre cinque milioni di passeggeri e quello, altrettanto decisivo, delle crociere che hanno superato quota 500mila passeggeri. Cagliari, città turistica. Insomma. I dati delle presenze dei turisti in città non lasciano dubbi e certificano per via statistica quello che ogni cagliaritano osserva e vive da un po’ di tempo. Tra gioie (per il portafoglio) e dolori (la narrazione della città dei taglieri e spritz con un centro storico ormai snaturato e respingente per i residenti), le previsioni per il 2025 autorizzano a un certo ottimismo. «I dati della tassa di soggiorno, seppure parziali, ma anche quelli registrati all’Infopoint testimoniano di una stagione turistica molto positiva in città», dice con soddisfazione l’assessora al Turismo Maria Francesca Chiappe. «Dalle richieste arrivate all’Infopoint emerge che a Cagliari c’è una grandissima fetta di turismo legato ai percorsi culturali», aggiunge.

I numeri

I numeri, dunque, prima di tutto: nel 2024 il fatturato registrato nell’extralberghiero è stato pari a 35 milioni di euro (da gennaio a ottobre), di cui «solo poco meno del 7% è dovuto all’aumento dei prezzi», spiega Maurizio Battelli, presidente di Extra, l’associazione di promozione turistica che organizza la fiera Extra (a marzo) dedicata al mondo dell’extralberghiero. «Il grosso è l’effetto di un maggior numero di notti prenotate che «vale oltre il 15 in più», spiega ancora Battelli. Che aggiunge: «Il “grosso” si registra tra aprile e ottobre, quando ci sono i collegamenti aerei con molte più città europee», la “summer”, «che spingono il turismo. A ogni modo», sottolinea, «Cagliari è una destinazione che sta crescendo bene. E le prenotazioni per la prossima estate, fin qui già fatte, autorizzano a un rinnovato ottimismo».

L’infopoint

L’infopoint di Palazzo Bacaredda è una cartina di tornasole: lo scorso anno allo sportello turistico del Comune si sono rivolte più di 45mila persone (pochissimi i crocieristi), oltre il 90%, naturalmente, tra aprile e ottobre (il mese record è stato settembre, con quasi 8mila accessi), soprattutto italiani, ma poi francesi, tedeschi e spagnoli. È cresciuta la media di notti prenotate, «quattro giorno o un fine settimana lungo», spiega l’assessora Chiappe. «Oltre alla richiesta di una mappa cartacea della città, ne sono state fornite 33mila, quello che ci fa ben sperare è invece la richiesta di percorsi culturali personalizzati. Quello è un settore turistico che sta crescendo», spiega ancora l’assessora.

Gli albergatori

La linea tracciata dagli albergatori, che in città garantiscono circa tremila posti letto, disegna un confine altrettanto positivo ma più prudente per il 2025. «Il 2024 è stato un anno in sostanziale continuità con quello precedente, appena una leggera flessione», spiega Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna.

«Attendiamo di vedere gli sviluppi con il nuovo cin», il codice identificativo nazionale obbligatorio per le strutture turistico-ricettive, «e per il 2025 dobbiamo aspettare di capire anche l’evoluzione della situazione geopolitica internazionale, i dazi americani sull’Europa, la Germania che sta andando in crisi, per esempio, il cui esito influirà anche sul turismo».

