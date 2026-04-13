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Radiolina.
14 aprile 2026 alle 00:10

Turismo e stagione lunga a “L’Isola delle imprese” 

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Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Lucio Lamberti, professore ordinario di Marketing analytics e di Analytics for business lab al Politecnico di Milano. Sarà l’occasione per parlare di turismo e di come creare maggiore valore nell’industria delle vacanze, sfruttando meglio la stagione estiva e i mesi di spalla.

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