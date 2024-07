“Turismo e progresso”, salto in politica? 

Il movimento civico “Turismo e progresso” cresce in città. Pochi giorni fa l’ultimo incontro organizzato da Roberto Matta, presidente dell’Associazione turistica di Quartu e fondatore del gruppo che mette insieme imprenditori, associazioni, operatori turistici e semplici cittadini. Un movimento civico che pensa al futuro di Quartu, in vista di un possibile salto in politica, magari in occasione delle prossime elezioni comunali in città, nel 2026. «Non lo escludiamo», commenta Matta dopo l’incontro pubblico a Casa Olla, «per ora vogliamo discutere dei problemi, delle esigenze e di possibili progetti per una Quartu 3.0».

Dalle potenzialità del territorio quartese alle proposte per crescere come destinazione turistica, sino al tema della continuità territoriale seguendo i modelli Baleari e Corsica. Durante l’assemblea pubblica Matta ha parlato anche di transizione energetica, e di ambiente. «Occorre una revisione del processo di raccolta dei rifiuti», propone il fondatore del movimento civico, «partendo dal ritorno alle isole ecologiche di quartiere, sino alla promozione della cultura del riuso. Inoltre è necessaria una revisione della legge regionale sulla raccolta differenziata, e serve una unione dei Comuni della Città metropolitana per un approccio integrato e condiviso dei costi».

RIPRODUZIONE RISERVATA