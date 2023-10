Turismo e polemiche: protestano gli imprenditori 

«Dopo tre ore di polemiche, ci date la parola per dire la nostra in tre minuti. Su cosa poi? Su un consiglio comunale che si è dimenticato che siamo qui per discutere di stagione turistica e non per assistere a un processo fra maggioranza e minoranza, un vero atto inquisitorio». Il gestore del parcheggio di Scivu, Rossano Vacca, non ha elemosinato accuse contro gli amministratori di Arbus che «ignorando gli operatori turistici presenti, vi siete ritagliati uno spazio per le solite beghe politiche».

L’incontro, voluto dalla minoranza, aveva tutte le buone intenzioni di ascoltare gli imprenditori «al fine di superare le criticità che bloccano da anni lo sviluppo della Costa Verde». La buona intenzione è rimasta sulla carta. Solo alle 18.30 si sono ricordati degli ospiti che aspettavano il loro turno. Già pochi all’inizio, in tre hanno resistito fino alla fine. «La viabilità e il ritiro dei rifiuti – ha detto la titolare di un agriturismo, Gianna Redde - sono solo due delle tante cose che non vanno nel territorio. Raggiungere la struttura è sempre più difficoltoso, lo stesso mezzo della raccolta porta a porta non sempre arriva. Spero in uno sconto sulla Tari».

La promessa dell’assessore al turismo, William Collu: «Le criticità sul litorale sono note e sono tante. Partiremo dalle infrastrutture, iniziati i lavori del nuovo depuratore». E il capogruppo di minoranza, Michele Schirru: «Una stagione turistica disastrosa, spiagge sovraffollate e caos. Subito il piano di sviluppo del litorale». (s. r.)

