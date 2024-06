Turismo e Piano urbanistico, strategie a confronto 

Turismo tutto l’anno, è il mantra di ogni politico che si rispetti. Raimondo Cacciotto snocciola i numeri da record del 2023 (oltre un milione e mezzo di presenze) e dice che occorre fare di tutto per mantenere il primato anche in futuro. Ma nel rispetto dei residenti. «Non possiamo pensare di programmare una città per i turisti senza coinvolgere gli algheresi che la città la abitano tutto l’anno e rappresentano il primo patrimonio di Alghero. In questo senso credo sia fondamentale armonizzare le esigenze turistiche con quelle dei residenti e delle attività produttive, in un’ottica di accoglienza spalmata su tutti i 12 mesi dell’anno», spiega il candidato di “Progetto Alghero”.

Marco Tedde pensa a un grande evento identitario, legato all’enogastronomia. «Un evento con cadenza annuale da fare nei mesi di spalla che diventi di richiamo a livello nazionale e internazionale. In questo contesto i nostri prodotti dell’enogastronomia dovranno costituire, caratterizzandola, una carta vincente dell’evento», riferisce il candidato sindaco del centrodestra. «La Riviera del Corallo dovrà emergere nella manifestazione in tutte le sue bellezze». Entrambi i candidati sono d’accordo sul fatto che bisogna ragionare in termini di rete metropolitana e collaborare con tutto il territorio circostante, fino alla Gallura. Fare squadra contro il "Cagliaricentrismo”.

Puc

Sul Puc che la città aspetta da decenni sono caduti molti sindaci. Si riprenderà da dove si è lasciato o si farà tabula rasa rispetto al passato?

«Non si deve buttare il bambino con l’acqua sporca, dunque conserveremo ciò che di buono c’è», anticipa Tedde. «Il progetto di Puc dopo qualche anno diventa inesorabilmente vecchio, quindi io farei un Puc leggero - annuncia il candidato del centrodestra - per poi fare le varianti, qualora si rendessero necessarie>.

Per Raimondo Cacciotto dal Puc deve emergere una idea di città «condivisa e sostenibile, sicura e accessibile. Non può essere quindi un Puc leggero. Ci sono delle scelte da fare. Per esempio a Maria Pia cosa vogliamo fare? Io farei una cittadella sportiva. Gli atti di pianificazione devono caratterizzarsi per scelte importanti».

