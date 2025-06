Turismo e mafia,  stretta del Comune sulle licenze 

«Ben venga qualsiasi azione venga messa in campo dalle istituzioni, a tutela della impresa sana e del suo sviluppo, in quanto queste iniziative garantiscono gli imprenditori stessi, locali e non. Il nostro è un tessuto economico aperto e appetibile, una città turistica oggetto di investimenti». Il presidente di Confcommercio Alghero, Massimo Cadeddu, commenta così la firma del protocollo d’intesa tra il Comune e la Prefettura, per rafforzare la prevenzione antimafia nel settore turistico. Un patto stretto tra il primo cittadino Raimondo Cacciotto e la prefetta Grazia La Fauci, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Prevede controlli più estesi e approfonditi, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, sulle persone fisiche e giuridiche che richiedono licenze comunali per l’esercizio di attività ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento. Il perché si sia arrivati a intraprendere una iniziativa di questo generenon è ancora chiaro, ma di recente i promotori del comitato spontaneo “Osservatorio della legalità”, in una lettera aperta, avevano messo in guardia sul fenomeno della criminalità organizzata, in quanto Alghero rischierebbe di divenire “humus favorevole all’insediamento di fenomeni criminali associativi tristemente noti”.

«Ad Alghero è palese che l’economia cittadina sia perturbata da investimenti che sfuggono dalle normali regole di mercato», spiegano Giovanni Baldassarre Spano, Paola Correddu e Maria Antonietta Alivesi. «Vi sono imprese che si espandono con una facilità sconosciuta e che ormai detengono saldamente intere zone della città, tanto da condizionarne l’offerta turistica», insistono dall’”Osservatorio per la legalità”. Dall’Amministrazione comunale fanno sapere che, d’ora in poi, per ogni rilascio di nuove licenze nel campo turistico verrà richiesto il certificato antimafia che rilascia la Prefettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA