Volano gli stracci durante un incontro (ma soprattutto dopo) tra l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca e i rappresentanti di Federalberghi. La discussione sulla proroga del bando Solare (incentivi per le assunzioni nel turismo) è degenerata. Vacanze: nel nord Sardegna, a La Pelosa di Stintino, spiaggia sold out in un minuto. Ad Alghero in fila per la Grotta Verde.

alle pagine 2, 3