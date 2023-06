Turismo e cultura, premio internazionale a Renzo Persico  

Sfatiamo il binomio “sole & mare” come unica attrazione per far muovere i grandi flussi turistici, sembra questo il messaggio che arriva dall’iniziativa di Palermo.

«Sì, non posso negare che essere stato scelto fra numerosi e autorevoli candidati, fra direttori di musei ed esponenti internazionale, mi renda orgoglioso. Ma credo che questa scelta della commissione sia anche motivo di grande attenzione non solo per la Costa Smeralda, ma anche per la Sardegna».

Il premio “Andric” viene assegnato da una giuria internazionale composta dalle diplomazie di diciannove Paesi europei a personalità del mondo della cultura, dell’impresa e della scienza che, per la commissione, si sono distinte per azioni in favore dell’integrazione fra le culture. La giuria ha scelto all’unanimità Persico, riconoscendo al manager cagliaritano “il suo grande impegno nel turismo culturale”.

Assomiglia a un premio alla carriera, ma arriva mentre questa “carriera” è in piena corsa. Renzo Persico, il numero uno del Consorzio Costa Smeralda, ha ricevuto a Palermo il premio “Ivo Andric”, intitolato al poeta bosniaco premio Nobel per la letteratura, per “l’alto valore professionale e umano e il grande impegno nel turismo culturale”. Il riconoscimento è arrivato nel corso della manifestazione “Italia è Cultura”, organizzata dall’Università di Studi Europei Jean Monnet di Gorazde, in Bosnia, in collaborazione con l’Università di Palermo, città che ha ospitato l’evento.

Presidente, diplomazia, grandi eventi, ma anche “un’opera costante di integrazione fra culture, personaggi e filosofie”, si legge nella motivazione del premio.

«Turismo, cultura e ambiente. Tre principi dai quali è impossibile fuggire, ormai, perché il viaggiatore di oggi, millennials compresi, vuole una vacanza sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali. Il turismo è un un ottimo facilitatore delle relazioni fra i popoli perché permette la conoscenza diretta, che è la base per costruire insieme un futuro di pace ma puntando anche sulla reciproca integrazione».

Lei è al vertice del Consorzio della Costa Smeralda, una parte di Sardegna che fa del lusso e dell’offerta esclusiva quasi un marchio di fabbrica. Siete riusciti a coniugare quel trinomio che oggi il mercato chiede?

«Il Consorzio, che ho il privilegio di presiedere da oltre vent’anni, nasce dalla felice intuizione del principe Karim Aga Khan che, con un gruppo di imprenditori italiani ed esteri, decise di investire in Sardegna, isola dalla cultura millenaria e dalla natura incontaminata, creando un modello che ancora oggi viene additato ad esempio non solo per la qualità delle realizzazioni e per l’attenzione riservata all’ambiente, ma anche per l’interazione fra comunità internazionale e cultura locale, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti».

Persico ambasciatore del “brand” Sardegna: cosa chiede il mercato del Medio Oriente, dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per aprire nuovi varchi verso l’Isola?

«La Sardegna ha tutto per attrarre nuovi flussi da Paesi in grande sviluppo: ambiente, tradizioni, identità e cultura locale. Non dobbiamo essere rivali, ma creare forme di partnership fra tutti gli operatori».

