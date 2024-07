«Turismo e cultura, più forti insieme» 

Turismo, promozione territoriale e tariffe ridotte: per il secondo anno consecutivo è stata rinnovata la convenzione fra i Comuni di Sanluri e Barumini. Un progetto finalizzato a favorire la promozione turistica congiunta, nell’ambito di azioni di rete locale. Nello specifico la collaborazione culturale è nata per incentivare gli accessi ai musei e ai siti di particolare interesse. Un percorso già avviato con diverse attività, come mostre ed esposizioni, con l’introduzione del biglietto unico.

Ai visitatori del polo museale di Sanluri, ovvero il castello e le sue collezioni, l’esposizione storico-etnografica dei padri Cappuccini al convento, la casa del pane e della tradizione contadina, è data poi la possibilità di visitare Su Nuraxi, casa Zapata e il centro Lilliu, a una tariffa scontata. Stessa cosa per gli ospiti che da Barumini arrivano nella città del Campidano. «Si tratta di un sodalizio – dice il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – che finora si è rivelato vincente per la promozione del territorio. Pensiamo che Su Nuraxi, sito archeologico patrimonio dell’Unesco, ogni anno attira 100mila visitatori, il biglietto unico sarà occasione per visitare anche i nostri musei». ( s. r. )

