VaiOnline
Selargius.
01 maggio 2026 alle 00:21

Turismo e cultura, nasce l’app per scoprire gli eventi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Selargius apre una nuova fase nel percorso di valorizzazione culturale e turistica del territorio con il progetto “ArkeoNet”. «Un’iniziativa che supera la dimensione tradizionale della promozione del patrimonio e si configura come un sistema integrato capace di connettere innovazione tecnologica, formazione sviluppo economico e locale», annuncia Nanni Pulli del Gruppo archeologico selargino, che si sta occupando del progetto.

Al centro dell’iniziativa c’è la realizzazione di un’app metropolitana, «concepita come una vera infrastruttura digitale capace di mettere in relazione operatori, cittadini e visitatori, offrendo contenuti multimediali, sistemi di prenotazione e aggiornamenti sugli eventi, configurandosi come un hub aperto e partecipativo che consente al territorio di raccontarsi e promuoversi in maniera contemporanea ed efficace». Al momento si sta lavorando alla produzione di contenuti digitali, percorsi interattivi e lo sviluppo di laboratori che coinvolgono direttamente scuole, famiglie e comunità.

In prima linea c’è anche il Liceo Pacinotti e la sua sezione digitale, con gli studenti impegnati nella progettazione dell’applicazione digitale. Non solo: «Ci sarà il coinvolgimento del sistema produttivo locale, con artigiani, operatori turistici, realtà culturali ed economiche che potranno utilizzare la piattaforma per promuovere attività, eventi e servizi, contribuendo alla costruzione di un’offerta integrata e mantenendo vivo nel tempo l’interesse verso il territorio e il suo patrimonio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, tra fede e turismo

l Nell’inserto
Palazzo Chigi chiede nuovi approfondimenti. Nel prossimo vertice convocati anche gli enti locali interessati

Eolico e fotovoltaico, no su tutti i fronti

Todde al tavolo del Governo per l’esame della valutazione ambientale su 30 progetti sardi 
Lorenzo Piras
Il Cimo: «Si continua a indebolire l’Arnas Brotzu»

Assunzioni di medici solo nelle “periferie” Esplode la polemica

Il dg della Sanità: stop ai concorsi nelle aree di Cagliari e Sassari 
Cristina Cossu
La storia

Addio al nubilato lungo il Cammino di Santa Barbara

La scelta di quattro amiche: è un’esperienza meravigliosa 
Stefania Piredda
Il caso

Minetti, il pg: «Andremo fino in fondo»

Verifiche con i medici. Il Colle: nessuna tensione con il ministero della Giustizia 
L’omicidio

Delitto di Ibiza, arrestato il presunto killer

Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Sessa, accoltellato mercoledì 
Il conflitto

Trump: «Via i nostri soldati dall’Italia»

«Non è stata d’aiuto in Iran». Nel mirino anche Germania e Spagna 