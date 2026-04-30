Turismo e cultura, nasce l’app per scoprire gli eventi 

Selargius apre una nuova fase nel percorso di valorizzazione culturale e turistica del territorio con il progetto “ArkeoNet”. «Un’iniziativa che supera la dimensione tradizionale della promozione del patrimonio e si configura come un sistema integrato capace di connettere innovazione tecnologica, formazione sviluppo economico e locale», annuncia Nanni Pulli del Gruppo archeologico selargino, che si sta occupando del progetto.

Al centro dell’iniziativa c’è la realizzazione di un’app metropolitana, «concepita come una vera infrastruttura digitale capace di mettere in relazione operatori, cittadini e visitatori, offrendo contenuti multimediali, sistemi di prenotazione e aggiornamenti sugli eventi, configurandosi come un hub aperto e partecipativo che consente al territorio di raccontarsi e promuoversi in maniera contemporanea ed efficace». Al momento si sta lavorando alla produzione di contenuti digitali, percorsi interattivi e lo sviluppo di laboratori che coinvolgono direttamente scuole, famiglie e comunità.

In prima linea c’è anche il Liceo Pacinotti e la sua sezione digitale, con gli studenti impegnati nella progettazione dell’applicazione digitale. Non solo: «Ci sarà il coinvolgimento del sistema produttivo locale, con artigiani, operatori turistici, realtà culturali ed economiche che potranno utilizzare la piattaforma per promuovere attività, eventi e servizi, contribuendo alla costruzione di un’offerta integrata e mantenendo vivo nel tempo l’interesse verso il territorio e il suo patrimonio».

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