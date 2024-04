Turismo e cultura, il Comune raddoppia 

È di nuovo tempo di bilancio a San Sperate. Stavolta, sul tavolo, ci sono più di 12 milioni di euro, come sempre suddivisi tra le principali esigenze del paese individuate dall'amministrazione. Il sindaco, però, sottolinea gli sforzi del Comune: «Abbiamo cercato di potenziare la cultura, il turismo e la promozione del territorio», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu. «Abbiamo addirittura raddoppiato alcune cifre per cogliere le opportunità del paese».

I problemi

Il tema della cultura, negli ultimi mesi più che mai, si è fatto scottante: le realtà attive nel paese (associazioni, cooperative e collettivi, per citarne alcuni) già da tempo lamentavano una sofferenza diffusa, tra mancanza di spazi e problemi economici che vanno a sommarsi a un già precario sistema regionale. Poi, il mese scorso, Antas teatro ha annunciato la fine (per ora) del festival di Cuncambias, pur rimanendo attiva con tanti altri progetti. Una decisione che non cambierà nemmeno di fronte ai nuovi investimenti. Intanto, il bilancio appena approvato in Consiglio, impegna 250mila euro proprio nel settore culturale, promozionale e turistico. «Niente di nuovo, lo avevamo annunciato ed era già nel nostro programma elettorale», precisa Madeddu. «Vogliamo far proseguire la storia pluridecennale di cultura e arte, senza dimenticare la vocazione agricola del paese. Avevamo detto che avremmo puntato su pesche, miele e fragole con specifiche manifestazioni e abbiamo appena programmato quest'ultimo appuntamento».

Le cifre

Si trovano 15mila euro destinati alla scuola civica, 10mila per musica e teatro, e 40mila per la ristrutturazione e la realizzazione di nuovi murales. I contributi per finalità culturali sono passati da 26mila euro a 50 mila, quasi raddoppiando. E ancora 35mila euro per la Sagra delle Pesche e altrettanti “contributi per attività di promozione del territorio”, oltre che 25mila euro alle attività produttive e fondo luminarie natalizie. Poi 30mila euro destinati alla Fondazione Paese museo e 10mila per l’avvio dell’ufficio turistico. Stefania Spiga, consigliera di minoranza, dichiara: «È sempre una buona cosa investire in cultura quando nell’analisi del bilancio emerge un disegno chiaro e uniforme delle politiche messe in campo. Gli interventi spot, non strutturali, senza una progettazione che coinvolga associazioni e imprese culturali non può essere sufficiente per il nostro paese». E cita la Fondazione «di cui si parla da oltre un anno, ma di cui ancora nessuno sa niente».

