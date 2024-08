Turismo e cultura: arrivano nuovi fondi 

In arrivo i finanziamenti per Guilcier e Barigadu con la programmazione territoriale. Si parla di cifre che oscillano tra i 12 e i 14 milioni di euro, tra i 18 Comuni che già nel 2019 furono i protagonisti del patto territoriale firmato con la Regione. Percorsi turistici, poli museali, centri di assistenza e molto altro. Opere che stanno plasmando il territorio e che con la programmazione territoriale integrativa, offriranno maggiori occasioni di crescita.

La reazione

«E’ una grande soddisfazione – commenta Serafino Oppo, presidente dell’Unione dei Comuni del Guilcier, capofila dell’iniziativa - Risorse che consentono di ampliare e perfezionare gli investimenti già in essere. Condivido totalmente questo metodo di finanziamento: si mettono a disposizione risorse ed è poi il territorio a decidere come investirle». Undici i milioni di euro con la prima programmazione, ora ne arriveranno per certo altri 12, ma con la premialità (legata allo stato di realizzazione delle opere) potrebbero salire anche a 14 milioni di euro. Il vincolo è che si presentino iniziative in continuità e di completamento con gli interventi già avviati. Entro il 15 settembre i Comuni dovranno compilare schede progettuali, spetterà poi all’ufficio di Piano del Guilcier verificarne la compatibilità.

Gli interventi

Grande soddisfazione tra gli amministratori, il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri: «Noi abbiamo pensato di collegare il polo museale Gramsci, finanziato la scorsa volta con un milione di euro, con i luoghi gramsciani e quindi abbiamo pensato di lastricare in pietra sino alla piazza San Palmerio e alla torre, luoghi che Gramsci nelle sue Lettere cita più volte. Inoltre completare i marciapiedi sino al cimitero, dove sono sepolti i familiari di Gramsci, e ridurre il muro accanto alla Torre aragonese e sistemare il piano superiore». La collega di Abbasanta Patrizia Carta: «Una grande opportunità, che attendevamo. Già tempo fa insieme a qualche altro Comune avevamo presentato delle schede integrative». Tra questi centri c’era Busachi. Il sindaco Giovanni Orrù spiega: «Proseguiremo con gli interventi nella Casa del Dopo di noi». Il vicesindaco di Samugheo Massimiliano Urru evidenzia: «Continueremo a sviluppare un turismo rurale ed esperienziale unico nel suo genere». In fase di appalto nella cittadina del Mandrolisai la realizzazione del parco avventura e del ponte tibetano.

