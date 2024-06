Turismo, è boom di prenotazioni 

«Cagliari non è Barcellona, solo pensare di vietare l'affitto delle case ai turisti da noi equivarrebbe a un suicidio». Maurizio Battelli presidente di Extra, l’associazione che riunisce circa settecento strutture extra alberghiere, per la gran parte case-vacanze ma anche diversi b&b, è nettamente contrario alla limitazione imposta dal sindaco dal 2028 per consentire alle abitazioni di tornare sul mercato a prezzi più equi.

Libertà di gestione

Il problema è sentito anche nel capoluogo, soprattutto nei quartieri storici. Marina, Castello, Villanova e Stampace stanno perdendo residenti e artigiani che per centinaia di anni li hanno caratterizzati per lasciare spazio a più redditizi appartamenti trasformati in bed and breakfast o affittacamere. «Sono a favore della libertà di gestione di gestione della proprietà privata. Cagliari è distante anni luce da realtà come Firenze o Roma e ci sono ancora molte case sfitte, che i proprietari non affittano a lungo termine per il problema della morosità e per questo preferiscono tenerlo vuoto». Battelli fa due conti: «In città il fatturato mensile medio dell’extralberghiero è di 2,5 milioni di euro, nel capoluogo della Toscana è di 38 milioni». Per il presidente di Extra b&b e affittacamere hanno prodotto un indotto notevole. «I turisti creano profitti anche a bar, ristoranti, negozi e stabilimenti balneari». C’è necessità di regole? «Sì, tenendo conto delle esigenze dei residenti e degli ospiti».

Boom di prenotazioni

L’altra faccia della medaglia è positiva: b&b e affittacamere stanno facendo registrare numeri record. «Da gennaio a maggio è stato un crescendo di prenotazioni», afferma Battelli. «Il fatturato in città è stato di 9.079.611 euro, +21,32% rispetto allo stesso periodo del 2023, con 82.102 (+11,48%) notti prenotate. Un record collegato al fatto che i prezzi rispetto all’anno scorso non sono variati». Numeri legati ai collegamenti aerei. «I turisti arrivano grazie ai voli e si fermano 2/3 giorni. C’è un’ampia quota di loro che prenota più notti in destinazioni diverse». Il capoluogo sta diventando una meta di lusso. «Le strutture in città stanno crescendo nella tipologia più alta con offerte di livello superiore. In alcuni b&b e affittacamere la tariffa è più alta degli alberghi di lusso, perché offrono agli ospiti ottime ristrutturazioni, posizioni centrali, vasche idromassaggio o piscine».

RIPRODUZIONE RISERVATA