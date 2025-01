Turismo e beni culturali: incontro di successo 

Hanno partecipato in tanti ieri all’evento “E.Ins Spoke 2” all’università di Nuoro. In esame la misura finanziata dal Pnrr con circa 12 milioni di euro, coordinata dall’Università di Sassari, con lo scopo di promuovere la crescita economica dell’Isola puntando su turismo e beni culturali. Presenti un centinaio di operatori e diversi rappresentanti del territorio, dal presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò alle amministrazioni comunali di Lodè, Galtellì, Oliena, Orani, Orune, Tonara, Torpè, Sarule) e della Provincia. Sono intervenuti Marianna Mossa, direttrice del Parco di Tepilora, Alessandro Lutzu di Make in Nuoro, Claudia Sedda direttrice Gal Barbagia Mandrolisai Gennargentu, Cristiano Deiana direttore Gal Sinis, Giuseppe Zucca, dirigente Provincia e del Man, Claudio Perseu, direttore del Gal Barbagia, Franca Seoni, direttrice Gal Ogliastra, Alessandro Caria e Loredana Contu rispettivamente direttore e presidente del Gal Nuorese Baronia, Guglielmo Puligheddu, amministrazione di Oliena e direttore del Distretto rurale del Nuorese, Maria Luisa Ariu, segretaria generale della Cisl di Nuoro, e Marzia Gallus per l’amministrazione di Galtelli. Tutti a confronto su “Tecnologia e innovazione digitale per le aree interne”.

