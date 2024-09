Turismo e ambiente, nuovi progetti 

Valorizzare il paesaggio, quello agricolo come quello forestale, e pensare a un futuro turistico di un territorio che suscita un crescente richiamo. La Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai scende in campo per sostenere lo sviluppo degli 11 Comuni associati. Con una recente delibera mette a disposizione 600 mila euro di risorse complessive per incoraggiare interventi in vari settori.

Gli interventi

I finanziamenti, approvati dall’assemblea dei sindaci, avranno molteplici finalità: dalla promozione e valorizzazione di territorio e paesaggio, a interventi nel settore agricolo, forestale e ambientale anche attraverso l’acquisizione di mezzi e attrezzature. Si aggiungono progetti di promozione turistica, sociale e culturale e altri di potenziamento dei servizi associati territoriali. Ogni Comune avrà a disposizione 54 mila 545 euro che potranno essere utilizzati dopo la presentazione della domanda con scadenza fissata al 22 ottobre. La Comunità montana si impegnerà a liquidare l’acconto del 50 per cento con un termine degli interventi per il 31 dicembre.

Gli obiettivi

Soddisfatti gli amministratori locali, uniti in un fronte unico a sostegno delle autonomie locali. «Si tratta di un progetto che abbiamo avviato già da diversi anni - dice il presidente della Comunità montana, Alessandro Corona - e ogni anno contribuisce a fare in modo che i Comuni possano promuovere piccole e grandi iniziative utili ai cittadini e all’organizzazione di ogni paese». Aggiunge: «Sono risorse essenziali per la tutela e promozione ambientale, con al centro gli elementi rurali di ogni paese, ma anche gli aspetti sociali e culturali o comunque legati alle funzioni associate promosse dal nostro ente. È un contributo che sosteniamo con convinzione, affinché ogni Comune possa rispondere alle esigenze dei cittadini in modo più diretto e pratico».

Dice Franco Zedde, sindaco di Sorgono: «La Comunità montana sta vivendo forti carenze d’organico, nonostante ciò apprezzo l’impegno di tecnici e colleghi amministratori per lavorare al futuro delle nostre comunità. Stiamo ragionando su come utilizzare al meglio le risorse spettanti al nostro Comune. Abbiamo in mente diversi interventi legati all’arredo urbano. Ci concentreremo su strade rurali e verde».



