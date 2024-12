Turismo e affitti brevi, le prefetture ai sindaci: «Stop alle key box» 

Il malumore, manco a dirlo, corre veloce sulle chat, dove gestori e host sono decisamente sul piede di guerra. La circolare con le nuove indicazioni per le locazioni brevi, messe nero su bianco nella circolare del ministero dell’Interno, partita da Roma il 18 novembre, è arrivata anche sulla scrivania delle prefetture sarde. Il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo a sua volta l’ha fatta recapitare ai sindaci del Cagliaritano e provincia Sud Sardegna, e al presidente della Camera di Commercio, dando così attuazione alla direttiva del Governo. In pratica vengono bandite le “key box” e i riconoscimenti da remoto.

Le regole

Ci sono ragioni di sicurezza, alla base del provvedimento accolto con evidente poco entusiasmo soprattutto dal settore dell’extra-alberghiero. Le fresche e contestate limitazioni riguardano gli affitti di durata inferiore ai trenta giorni, ma anche gli scambi di appartamenti per breve periodo a costo zero e per le “marine resorts”, equiparata alle strutture ricettive. Per tutti vale la stessa regola: niente check-in da remoto né utilizzo dei tastierini automatici posti all’esterno delle strutture. Questo perché, si legge nel testo, «in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti». Resta l’obbligo di trasmettere le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive all’arrivo, o subito dopo l’arrivo in caso di permanenza inferiore alle 24 ore, alle Questure territorialmente competenti.

Le proteste

Sicurezza che non sarebbe garantita dalle key box, che scavalcherebbero «la fase dell’identificazione personale degli ospiti al momento dell’accesso alla struttura» e non garantirebbero «la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore», mentre si pone l’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica, in modo da evitare che persone pregiudicate, ricercate o sospette possano nascondersi in esercizi alberghieri». Abbastanza per mettere sul piede di guerra gli host sardi, le cui reazioni unanimi le sintetizza Laura Zazzara, presidente dell’associazione regionale dei b&b: «Siamo furibondi e stupiti da un accanimento che colpisce il settore e si inserisce in un inaccettabile clima di caccia alle streghe. È ovvio che le casistiche di Roma o delle grandi città non possono essere equiparate a Cagliari, dove non c’è un problema di sicurezza. E in ogni caso non è certo bandendo le Key box che tale sicurezza si può assicurare: non posso escludere che dopo la registrazione degli ospiti secondo l’iter indicato poi facciano ad esempio entrare nell’alloggio delinquenti o ricercati», osserva. «Il 2024 è iniziato con una serie di imposizioni, come l’introduzione del codice Cin, seguita dall’obbligo del prelievo della cedolare secca dalle piattaforme, dei rilevatori di monossido, del gas combustibile e dell’estintore da sei chili, aumento della cedolare secca del 26 per cento sulla seconda struttura. Ora questa nuova circolare che sembra un tentativo tra i tanti per boicottare ancora di più il nostro comparto costantemente sotto attacco».

