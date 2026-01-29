VaiOnline
In crescita.
30 gennaio 2026 alle 00:31

Turismo di lusso, la spesa in Italia è raddoppiata 

L’Italia ha visto crescere esponenzialmente il fenomeno delle vacanze luxury: negli ultimi 25 anni il turismo internazionale ha continuato a scegliere sempre di più le destinazioni nel Paese, tanto che la spesa inbound è addirittura raddoppiata, passando da 29,9 miliardi di euro del 2000 ai 54,2 miliardi del 2024 (+81,2%). Secondo gli ultimi dati di Enit a spendere di più, per singola notte, sono i turisti provenienti dal Principato di Monaco (media 685 euro) e dalla Slovenia (538 euro), seguiti poi da chi arriva da Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Singapore, Nuova Zelanda e Dubai.

«Confermando il prestigio internazionale dell’Italia nel settore, il Luxe Report 2025 di Virtuoso incorona il nostro Paese come Top Global Destination, superando concorrenti storici come Francia e Spagna, con Roma come una delle città più amate», la nota di Enit. Turismo di lusso in Italia a cui si è adeguato il sistema di accoglienza, che oggi vanta quasi 771 hotel di lusso a 5 stelle e 5 stelle superior, con una capacità totale di 103.656 posti letto. I movimenti registrati in queste strutture includono 4,7 milioni di arrivi turistici (+7,6%) e 14,1 milioni di pernottamenti totali (+9,7%).

C’è poi lo shopping tourism, uno degli indicatori di questo segmento, che da gennaio a settembre 2025 ha registrato 458mila pernottamenti di turisti stranieri motivati dagli acquisti dei brand più noti, il +46,8% sul 2024 con più stabilità per viaggiatori (oltre 5 milioni) e spesa turistica (784 milioni). E l’Italia è nella top 3 delle destinazioni europee per il golf. I nostri impianti sono i più scelti dopo Spagna e Portogallo, con eccellenze in Lazio e Lombardia. Il profilo è ben definito: tra i 35 e i 65 anni di età, da Nord America, Regno Unito, Germania, Scandinavia e Asia orientale, di norma viaggia in gruppi e predilige strutture ricettive di livello medio-alto. Il golf è spesso abbinato a esperienze benessere, enogastronomiche ed escursioni culturali, chi viaggia per eventi golfistici spende in media tra 2mila e 5mila dollari.

