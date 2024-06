Turismo, di corsa verso il sold out 

Sarà un’estate calda, non solo per le temperature, ma soprattutto per il turismo. La città si sta scoprendo una meta sempre più ambita anche delle rotte internazionali, con numeri che confermano un settore in piena crescita. E se la stagione è iniziata un po’ in sordina, ma con successo a fine maggio, giugno promette altrettanto bene. Strutture alberghiere ed extralberghiere registrano già diverse prenotazioni, complici anche i voli che da fine aprile vengono potenziati.

I dati

Il mercato cresce non solo in termini di presenze ma anche di posti letto disponibili. Cagliari offre circa duemila strutture extra alberghiere regolari, che salgono a cinquemila nell'area metropolitana. Già a luglio, le prenotazioni hanno toccato punte del 65 per cento, con prospettive ancora migliori per agosto, che registra, a due mesi dal clou della stagione, oltre il 50 per cento delle prenotazioni. Bene anche i dati negli hotel.

Gli operatori

«La stagione sta andando bene. In estate, quando ci sono i collegamenti, gli ospiti arrivano. Anche se quest'anno Cagliari ha meno voli rispetto all'anno scorso, la città è piena di turisti. I problemi purtroppo sorgono quando i prezzi degli aerei aumentano durante i ponti e i pochi posti disponibili scoraggiano i visitatori. Tuttavia, siamo certi che la stagione andrà abbastanza bene», spiega Laura Zazzara, presidente dei B&B di Cagliari e Sardinia.

Ma per migliorare ulteriormente, Zazzara insiste sulla necessità di destagionalizzare. «Mentre il Nord Sardegna, con il suo turismo di lusso, opera solo per alcuni mesi all'anno, il Sud, inclusa Cagliari, è attivo tutto l'anno», aggiunge. «È paradossale vedere la nostra città piena di turisti fino a fine ottobre, per poi svuotarsi dal primo novembre, nonostante il clima resti lo stesso. Cagliari è pronta: ha spiagge, un centro storico affascinante, ristoranti e tante esperienze disponibili tutto l'anno. Il vero obiettivo è migliorare i collegamenti invernali».

Gli alberghi

Nel mondo alberghiero, Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, conferma che la stagione è partita bene. «Nonostante una Pasqua da dimenticare, il ponte del 25 aprile andato male e il primo maggio, complici i cantieri e una promozione insufficiente, che non ha portato i numeri sperati» dice. «Tuttavia, i dati di fine maggio sono rassicuranti, con un aumento dell’8% di arrivi all’aeroporto di Cagliari-Elmas rispetto all'anno precedente. I voli sono pieni e le navi da crociera contribuiscono alla visibilità di Cagliari come destinazione turistica, anche se i crocieristi non interagiscono molto con il ricettivo, sono un ottimo passaparola. Insomma la stagione è partita ed è partita bene: i turisti stanno arrivando, i voli ci sono e sono pieni».Anche negli hotel cittadini dunque giugno è il mese – fino a ora- con le maggiori prenotazioni.

Prenotazioni “sotto data”

Ma c’è una nuova tendenza: la prenotazione sotto data. «Gli stranieri generalmente prenotano con un mese di anticipo, mentre gli italiani spesso prenotano solo 15 giorni o una settimana prima. Questo rende difficile fare previsioni a lungo termine, ma le indicazioni sono comunque positive», spiega Mura. La principale sfida resta però quella dei voli fuori stagione. «Per rendere Cagliari una meta turistica attrattiva tutto l'anno», conclude il presidente di Federalberghi, «è necessario un piano strategico che includa il miglioramento dei collegamenti aerei e marittimi durante la bassa stagione. Il problema dei trasporti non esiste durante l’estate, ma quando la stagione finisce, i voli si interrompono quasi simultaneamente, creando chiaramente uno stop degli arrivi, nonostante gli hotel siano sempre aperti».

RIPRODUZIONE RISERVATA