Turismo della neve, istruzioni per l’uso 

Si fa presto a dire andiamo a vedere la neve. Senza alcuni accorgimenti, si rischia di rovinare una giornata di svago. Soprattutto Fonni e Desulo sono pronti ad accogliere i visitatori, ma la neve imbiancherà anche altri centri montani. I sindaci rinnovano l’appello alla prudenza, a partire dall’invito a portare a bordo le catene se nelle auto non sono state montate le gomme termiche. Prudenza e buon senso: serve un abbigliamento adeguato, a partire dalle scarpe. Hotel, b&b, agriturismo e ristoranti si preparano ad accogliere i turisti della neve.

a pagina 7