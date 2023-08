Turismo del vino al Castello 

Sì è chiuso con un bagno di folla l’evento “Luci di Calici di Stelle illuminano il Castello di Sanluri”, l’edizione regionale di Calici di Stelle, promossa e organizzata dalle Cantine del Movimento del Turismo del Vino della Sardegna. Ai banchi di degustazione delle 21 cantine presenti sono arrivati da tutta l’Isola.

Per l’occasione il castello ha aperto ha aperto le porte fino mezzanotte. Nelle vie animate dalle cantine i trampolieri e giocolieri del Circo Mano a Mano, mentre in piazza Castello gli appassionati hanno gustato lo street food di otto ristoratori che hanno distribuito oltre 6mila piatti. Grande partecipazione anche al dibattito sul tema “Viaggio nel mondo dei vitigni autoctoni sardi”. «Siamo molto soddisfatti – dice Valeria Pilloni della cantina Su’entu e presidente del Movimento del Turismo del Vino Sardegna- della riuscita della manifestazione, oltre seimila visitatori hanno invaso il borgo della città». Per il sindaco, Alberto Urpi, «è stata una giornata storica, un evento centrale nel panorama enogastronomico della Sardegna, grazie al movimento per aver scelto il nostro Comune che ha permesso una sinergia tra castello, amministrazione e comitato San Lorenzo». (s. r.)

