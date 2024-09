Turismo culturale, raddoppiano i visitatori 

I beni storici e culturali di Sardara si aprono al territorio ed è boom di presenze. Parliamo del museo archeologico “Villa Abbas”, del sito nuragico di Sant’Anastasia, del pozzo sacro, del castello di Monreale che si confermano la principale attrazione culturale della cittadina delle terme di Santa Mariaquas, affidati in gestione ad una cooperativa di sette giovani professionisti del settore che hanno dato vita a 12 laboratori, non solo in “casa”, ma attivati anche in diversi paesi del Medio Campidano. «Il museo - dice il presidente Andrea Caddeo - visto non come una scatola chiusa, ma un punto di partenza dinamico che interagisce col territorio».

Nuova vita

I dati del biennio 2023-2024 mostrano uno straordinario successo con otto mila presenze, il 51 per cento in più rispetto agli anni passati, con l’aumento del 123 per cento dei biglietti staccati, una proiezione d’incassi a dicembre stimabili di 20 mila euro. In questo contesto si inseriscono i progetti che, imitando gli oggetti esposti al museo, offrono a tutti, senza limiti di età, la possibilità di cimentarsi nell’arte della ceramica, nella riproduzione dei gioielli della storia, nei giochi antichi, nella simulazione degli scavi, nelle lucerne per un confronto sull’illuminazione di ieri e di oggi, nelle pitture rupestri europee, con riferimenti ai simboli nelle domus de janas. Attività inserite in un catalogo che viene presentato oggi al museo, alle 17.30.

Gli investimenti

«L’investimento della cooperativa in questi due anni – ricorda Caddeo - attraverso il potenziamento del personale e lo svolgimento di eventi in tutti i poli sta contribuendo alla visibilità delle nostre bellezze». Andrea Caddeo scommette che il trend «migliorerà attraverso una rete che unisce i beni culturali con le altre risorse turistiche locali, come le terme, e con l’offerta di servizi per consentire ai turisti di fermarsi un giorno intero. In questa direzione si orienterà il nostro prossimo impegno. Non a caso il primo successo è stato un laboratorio di ceramica negli stabilimenti termali. Altra ciliegina sono le attività organizzate nei Comuni di Guspini, Pabillonis, Gonnosfanadiga». «Questi risultati – dice il sindaco Giorgio Zucca - rappresentano il potenziale della nostra cittadina in termini di attrazione, testimoniano il valore culturale e turistico e confermano la necessità di investire nella valorizzazione del patrimonio locale e nella promozione di eventi capaci di attrarre sempre più visitatori. Non dimentichiamo i dati ufficiali delle presenze turistiche 2023: Sardara al primo posto nel Medio Campidano con oltre 60 mila presenze».

