Turismo culturale, 160 giovani da 50 Paesi 

Da raduno estivo di studenti universitari, l'idea di base quando nacque nel 1998, a una delle principali manifestazioni di turismo culturale giovanile.

È l'International Summer Week, creata dall'associazione sarda Tdm2000 e che si tiene ogni anno a Cagliari nella prima metà di agosto. Per l'edizione numero 25, partita venerdì sera e in corso sino a giovedì 8, porta nel capoluogo 160 delegati under 30 da circa 50 nazioni. «L'edizione è dedicata all'imprenditoria sociale: puntiamo a un capitalismo più attento alle risorse naturali ma anche alle persone meno fortunate», spiega Gabriele Frongia, presidente di Tdm2000, nell'evento a Sa Manifattura.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti anche di scoprire le bellezze della Sardegna: nelle tante attività previsti incontri con la comunità locale, visite a località dell'interno e momenti di svago e turismo, oltre a seminari e laboratori. Ieri, nella conferenza di apertura, fra i presenti il Capo Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, Michele Sciscioli. «Siamo qui a parlare di volontà dei giovani di mettersi in discussione e impegnarsi in prima persona, esserci significa accorciare la distanza fra l'Isola e Roma raccogliendo le loro istanze», afferma. L'evento è realizzato col contributo dell'assessorato regionale al Turismo, dell'assessorato comunale alla Cultura e della Fondazione di Sardegna.«È un'iniziativa bellissima, che vuole dare soluzioni per la Sardegna ma anche per altri Paesi», dice Noémie Meyer, arrivata dal Belgio e alla seconda partecipazione. «Sono molto felice di essere qui, dalla prima volta nel 2019 mi sono trovato come in una famiglia», aggiunge Farouq Hamdan, giordano che lavora come maestro in Arabia Saudita.

