«Turismo, contributi più veloci» 

Si chiama “So.La.Re” - sostegno, lavoro, Regione - ed è una misura di sostegno per l’occupazione nel mondo del turismo. A presentarla ieri, nella prima conferenza stampa della legislatura targata Alessandra Todde, è stata l’assessora al Lavoro Desirè Manca. Obiettivo è creare 15 mila posti di lavoro per under 35, disoccupati e donne, andando a coprire con il supporto della Regione tra il 30% e il 40% delle spese sostenute dalle aziende.

I precedenti

Non è una misura ex novo, visto che era già stata messa in piedi, seppur con nomi differenti, dalle giunte regionali precedenti. In quella guidata da Solinas si chiamava “Destinazione Sardegna Lavoro”, con oltre 17 milioni stanziati per le imprese e prima ancora, “Più turismo, più lavoro” e “Lunga Estate”.

«Rispetto al precedente intervento pluriennale, abbiamo introdotto alcune importanti novità. Modifiche – spiega l’assessora - dettate dalla precisa volontà politica di tendere una mano alle imprese sarde più fragili, a tutte quelle che negli scorsi anni non sono riuscite a ottenere un sostegno economico, e per le quali ricevere un aiuto finalizzato all’assunzione di personale può davvero fare la differenza».

Il calendario

A parte l’acronimo («Un nome solare che ispira più fiducia», ha detto Manca) a cambiare è innanzitutto la tempistica: «L’avviso 2024 sarà pubblicato entro maggio, ovvero tre mesi prima rispetto all’edizione del 2023. Inoltre lavoreremo perché a partire dal 2025 possa essere pubblicato a inizio anno e con copertura di 12 mesi».

Le risorse

Ma il nuovo avviso presenta modifiche anche nella suddivisione delle risorse. Per il 2024 a disposizione delle imprese del settore ci sono 37,8 milioni di euro - 20 milioni provengono dal Fse e gli altri 17,8 da fondi regionali - divisi per due categoria. Alle grandi imprese sono destinati 4 milioni di euro, alle medie, piccole e micro imprese spetta invece la fetta più grande: 33,8 milioni. Sono però cambiati anche i massimali: 300mila per le grandi e medie imprese e 150mila per quelle micro e piccole. «Così da soddisfare un maggior numero di istanze e ampliare la platea dei beneficiari. Inoltre - ha precisato l’assessora – alle micro e piccole imprese sarà riconosciuto il sostegno per l’intero arco temporale compreso tra marzo e dicembre».Mentre per le medie e grandi imprese «si è scelto di non estendere il contributo nei mesi di alta stagionalità turistica come luglio e agosto, vista la natura dell’intervento che punta a promuovere e incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro che senza aiuto non potrebbe altrimenti realizzarsi».

Il click day

L’avviso è rivolto a tutte le aziende del comparto turistico e del suo indotto e comprende circa 70 codici Ateco: dalla ricettività alla ristorazione, dai trasporti alla cultura e spettacolo. Resta però il nodo del click day: il metodo scelto per accedere alla misura, più volte criticato nella scorsa legislatura dalla stessa Manca. «Se riusciremo a individuare un’alternativa valida la percorreremo», ha concluso l’assessora.

