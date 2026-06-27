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Carbonia.
28 giugno 2026 alle 00:08

Turismo congressuale, una strada per allungare la stagione 

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C'è un segmento del turismo su cui Carbonia e in generale il Sulcis Iglesiente puntano con coraggio: è quello dedicato all'organizzazione di meeting di operatori privati ma anche istituzionali. È infatti iniziato venerdì e si conclude oggi il 35esimo convegno “MPI Italia charter- gateway to the Sulcis”, allestito in vari siti principalmente di Carbonia ma anche nel resto del territorio dagli organizzatori della cosiddetta meeting industry, ovvero l'industria dei convegni. Carbonia ha diritto promuovendo se stessa e la realtà che la circonda. Non poteva essere altrimenti dato che hanno preso parte a questa tre giorni anche operatori turistici ad esempio di Messico, Cina, di Malta, organizzatori di eventi a livello mondiale. Necessario fare un punto sugli spazi idonei a ospitarli e i siti non mancano a cominciare dal teatro Centrale dove il convegno è stato inaugurato, quindi la sala consiliare, le sale Astarte, co-working e Masala della Grande miniera, la Lampisteria, il centro convegni del museo Martel più le sale degli hotel: «Gli organizzatori di questi meeting - sottolinea l'assessore al Turismo Michele Stivaletta - vogliono trovare anche luoghi nuovi, autentici, differenti per poter fare esperienze: spetta a noi entrare in questa rete».

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