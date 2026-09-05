Turismo col vento in poppa 

Il mercato turistico in Baronia continua a viaggiare con il vento in poppa. Da Posada a Orosei, passando per La Caletta, Capo Comino e Sos Alinos, fino ai centri dell’interno come Torpè e ai comuni della valle del Cedrino, il bilancio della stagione è decisamente positivo. Hotel, bed & breakfast e seconde case hanno fatto registrare il tutto esaurito soprattutto nella seconda metà di agosto e, a sorpresa ma non troppo, anche nei primi giorni di settembre la domanda resta elevata.

Comparto in salute

Ristoranti, pizzerie e attività legate al food continuano a lavorare a pieno regime, con una particolare nota di merito per gli agriturismi, da sempre tra le proposte più richieste dai visitatori. Segnali positivi arrivano anche dalla distribuzione alimentare: nei market si registrano lunghe file alle casse e ai banconi, con fatturati che, secondo gli operatori, si mantengono sulla stessa linea dello scorso anno. «Per quanto riguarda il nostro territorio – afferma l’assessore al Turismo di Siniscola Stefano Grecu – tutti gli indici sono più che positivi. Dal gettito della tassa di soggiorno, che rispetto allo scorso anno è aumentato, al movimento dei turisti che continua a registrarsi in questi giorni, non possiamo che dirci soddisfatti». A fotografare il successo della stagione sono anche le spiagge dell’intero litorale baroniese, ancora affollate di bagnanti nonostante l’avanzare del calendario. Un risultato al quale ha contribuito anche un’offerta di eventi particolarmente ricca. «Ad aumentare il livello di consenso da parte dei visitatori – prosegue Grecu – sono stati anche i molteplici eventi che hanno animato l’estate siniscolese: dalla Pastorale del turismo alla Festa del Mare, senza dimenticare il ricchissimo programma di appuntamenti che si sono susseguiti, dal folclore alle sagre fino all’intrattenimento».nE proprio l’andamento di questi primi giorni di settembre potrebbe allungare ulteriormente la stagione. Il mercatino serale di La Caletta, inizialmente previsto fino al 15 settembre, potrebbe essere prorogato sino alla fine del mese.

Posada e Orosei gongolano

«L’andamento della stagione è in linea con l’ottima annata già vissuta nel 2025 – sottolinea Pietro Demurtas dell’agriturismo Gupparza – e le aspettative per settembre e ottobre si presentano ottime». Fanno eco le sensazioni degli operatori di Orosei, dove Piero Loi del Marina Beach aveva già previsto alcune settimane fa un finale di stagione da record. I primi numeri sembrano dargli ragione. «La situazione geopolitica internazionale, con la guerra in Medio Oriente, ha senz’altro creato difficoltà, ma sul piano del turismo il nostro territorio si dimostra ancora una volta meta ricercatissima – osserva Franco Mula –. Finora non ho sentito alcun operatore di Orosei lamentarsi dell’andamento della stagione. E non parlo solo delle strutture ricettive, ma di tutto il comparto, comprese le piccole attività di distribuzione alimentare».

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