Turismo: «Coinvolgere di più gli operatori» 

Quale futuro per lo sviluppo turistico dei Cagliari, di tutta la Città metropolitana e del Sud Sardegna? È la domanda che ha animato la tavola rotonda, “Destinazione Cagliari e Sud Sardegna”, organizzata dal gruppo civico Progetto Comune per Cagliari, rappresentato in Aula dalla consigliera Marzia Cilloccu, che ha visto confrontarsi esperti ed esperte del settore sulle proposte da introdurre per l’utilizzo dei proventi dell’imposta di soggiorno, come previsto dalla legge e declinato alle reali esigenze del territorio.

«Tutti gli spunti emersi durante l’incontro saranno posti all’attenzione dell’amministrazione durante la discussione sul bilancio di previsione 2023-25 e completeranno le proposte già inviate al servizio turismo dalle associazioni di categoria», spiega Cilloccu, «Fra queste la necessità di una maggiore chiarezza nella comunicazione e nella relazione con gli ospiti, presentando pubblicamente quelle che sono le azioni finanziate dall’imposta di soggiorno. Ma c’è anche la necessità di una maggiore condivisione con gli operatori locali, soprattutto con quelli dell’alberghiero e dell’extralberghiero che riscuotono l’imposta, così come servono più investimenti in ambito turistico sia per la promozione della destinazione che per la sua governance».

