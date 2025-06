Turismo, cibo e tradizioni: cartolina dall’isola su Forbes  

Sant'Antioco sulla rivista americana Forbes tra turismo vino e stile di vita. Il racconto dell’autore, Tom Mullen, racconta di una passeggiata tra il lungomare e il centro della cittadina lagunare. Festa di vino, cibo e tranquillità sintetizzano nel titolo del pezzo che è sulla rivista online “forbes.com”. «Sant’Antioco desta molta attenzione perché manteniamo una certa autenticità - dice il sindaco Ignazio Locci - in un mondo frenetico e sempre più immerso in una dinamica concentrata solo sul consumo di ogni cosa, noi abbiamo il vantaggio di poterci concentrare sulla nostra vera forza che sono molti elementi di autenticità, appunto, per questo veniamo apprezzati. Con questo, non dobbiamo cullarci su queste potenzialità ma dobbiamo saperle valorizzare, senza svuotarle della forza della semplicità. Rifuggiamo gli stereotipi insomma».

L’attenzione della rivista americana rientra nella volontà dell’autore, di mettere in evidenza luoghi delle isole del Mediterraneo che si affacciano al mercato turistico per le loro specificità, come cibo e vino ma anche appuntamenti religiosi e di costume, come le feste. «Forbes accende i riflettori su un patrimonio millenario fatto di storia, tradizioni, e un’enogastronomia che conquista il cuore - commenta l’assessora al Turismo Roberta Serrenti - e dà valore al lavoro di chi crede nel futuro di Sant’Antioco».

