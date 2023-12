«Turismo? Ci sono ancora troppe carenze» 

Segnaletica inesistente, mancanza di trasporti verso la costa e nessun materiale informativo sulla storia del paese. Altro tasto dolente? La stagione da giugno a settembre. Sono questi i principali problemi che gli operatori turistici di Cabras hanno illustrato in un incontro al centro polivalente con il sindaco, Andrea Abis. Un’assemblea durante la quale sono stati analizzati i dati sulla stagione estiva, elaborati per capire chi ha soggiornato nel Sinis, dove e per quanto tempo.

Le carenze

Paolo Musa, titolare di un b&b: «Ben vengano i dati positivi di questa stagione, ma il resto dell’anno? A Cabras c’è silenzio. Come mai in altre zone dell’Isola, come ad esempio nel Nuorese, anche in inverno c’è un indotto economico importante? Basta pensare a “Autunno in Barbagia”. Anche a Cabras sarebbe possibile aprire le case e raccontare la nostra storia: il Comune dovrebbe mettere in piedi eventi di ogni tipo per far arrivare in città i sardi, i turisti della stagione invernale». Sempre Paolo Musa ha chiesto più formazione per gli operatori: «A tutti noi serve conoscere la storia del paese, non possiamo farci trovare impreparati, non possiamo mandare i turisti solo al mare. Bisogna risolvere poi il problema dei trasporti verso la costa, inesistenti». Paolo Padrelli, che gestisce alcuni hotel, ha invece puntato il dito sulla segnaletica stradale: «Quella presente è vecchia e non dà informazioni. Ma non solo, nelle strutture ricettive ci dovrebbe essere materiale informativo, è la base del turismo».

Il Comune

Il sindaco ha fatto notare però che alcuni disservizi dipendono dagli operatori: «È assurdo che in estate la maggior parte dei locali scelga lo stesso giorno di chiusura settimanale». Abis vuole far decollare Cabras, per questo chiede aiuto agli operatori: «Dobbiamo creare assieme un Piano di sviluppo da presentare in Regione. Inutile inseguire i bandi, meglio presentare una proposta progettuale. I soldi ci sono e noi abbiamo tutte le carte per vincere. Serve un metodo di programmazione strategica unitaria con gli attori pubblici e privati».

L’obiettivo

«L’obiettivo è costruire una meta di turismo europeo sostenibile, è fondamentale parlare di programmazione futura da oggi, così da avere a disposizione un progetto che possa competere seriamente per il reperimento dei fondi della programmazione 2021/2027, che per la Sardegna ammontano a svariati miliardi di euro», ha concluso Abis.