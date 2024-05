«Turismo, Cagliari  non è Disneyland: tuteleremo la città»  

Sempre più turisti, sempre meno residenti. Troppi b&b («che non sono tutti veri bed and breakfast ma quasi alberghi senza regole») e crollo delle attività commerciali (ristoranti e locali, a parte). Risultato: impoverimento e perdita dell’identità cittadina. «Cagliari non è Disneyland, i quartieri storici di Marina, Stampace, Castello e Villanova sono vittime di una turistificazione che pensa solo ai bisogni dei turisti e relega i cagliaritani a semplici comparse», dice Claudia Ortu, 47 anni, docente di lingua inglese all’università di Cagliari e giornalista. Con la lista Cagliari Popolare-Alternativa di classe, sostenuta da Potere al Popolo e Partito comunista italiano, è la quinta candidata per Palazzo Bacaredda dopo Giuseppe Farris (CiviCa 2024), Alessandra Zedda (centrodestra), Massimo Zedda (centrosinistra) ed Emanuela Corda (Alternativa).

Cagliari popolare-Alternativa di classe: che forza politica siete?

«Di rottura rispetto a tutte le altre. V isto che nasciamo per portare una prospettiva di classe ».

Cagliari città turistica: siete contrari?

«No, assolutamente. Ma vogliamo una città per chi la vive tutti i giorni e non solo uno scenario per turisti dove i cagliaritani diventano semplici comparse. L’economia cittadina deve vivere di molte attività diverse, non solo di turismo. Noi abbiamo un’idea diversa di turismo».

Quale?

«Un turismo lento, che non cancella le identità locali solo in nome del profitto».

Si spieghi meglio.

«Prendiamo il mercato di Santa Chiara: dopo la riqualificazione che, in chiave turistica, ha tentato di trasformarlo in un modello simile a quello di Barcellona, ora sta morendo. Per noi deve tornare a essere un mercato popolare a servizio della cittadinanza. Ora temiamo lo stesso effetto anche dopo la riqualificazione del mercato di San Benedetto».

I b&b ostacolano lo sviluppo della città?

«No. Ma lavoreremo perché le molte case ora adibite a b&b ritornino nel mercato immobiliare per le persone che a Cagliari vivono, studiano e lavorano».

Nel vostro programma si parla di salario minimo comunale.

«Garantiremo il salario minimo a 10 euro lordi all’ora per chi, direttamente o indirettamente, lavora con l’amministrazione. Penso per esempio ad alcune categorie di lavoratrici e lavoratori che con le loro aziende si aggiudicano appalti con la p.a. e hanno salari sotto i 10 euro».

Lei sostiene che Cagliari, oggi, non sia una città per né per anziani né per bambini: perché?

«Perché non dà servizi alle persone che non hanno capacità di spesa, cioè bambini e anziani».

Capitolo sicurezza: cosa c’è da fare?

«Premessa: Cagliari è una città complessivamente sicura. Ma se avremo la fiducia dei cagliaritani una delle prime cose che faremo sarà cancellare il regolamento sicurezza e decoro approvato dall’amministrazione uscente».

Perché?

«Perché abbiamo un’altra visione di sicurezza e decoro: vietare di stendere i panni all’esterno in centro o di consumare una bevanda seduti su una panchina, come fa quel regolamento, non ha niente a che vedere col decoro e la sicurezza di una città».

In autunno scadrà l’appalto per la raccolta rifiuti: che idee ha per il nuovo servizio?

«I servizi pubblici, compreso questo, sono gestiti meglio se è il Comune a farlo direttamente, cioè senza figure intermedie che devono trarre il loro profitto a danno sia del servizio sia di lavoratrici e lavoratori. Quindi l’idea nostra è di reinternalizzare il servizio».

È vero che vorrebbe rendere gratuito il trasporto pubblico locale?

«Una premessa anche qui: il Ctm è già un ottimo servizio. Per renderlo ancora migliore dovremo aumentare le frequenze e rendere, progressivamente, il servizio gratuito».

Un po’ quello che ha fatto l’amministrazione uscente con quell’operazione “un anno in bus a 30 euro”?

«Quello è stato un esperimento che ho apprezzato, ma in una situazione di risorse limitate io avrei garantito prima le fasce deboli e poi avrei esteso al resto della popolazione».

Capitolo cantieri: che ne pensa?

«Dico che abbiamo bisogno di tante piccole opere, non di cantieri faraonici. La nostra città ha bisogno di piccole opere di adattamento alla crisi climatica, dei rifugi climatici che si possono ottenere con l’aumento del verde cittadino e l’istituzione di punti di accesso pubblici all’acqua potabile in spazi diffusi in tutti i quartieri. Per questo vogliamo anche bagni pubblici dignitosi e accessibili in tutta la città».

