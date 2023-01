Turismo, caccia al personale 

«Oggi il problema più grande di fare impresa è reclutare personale. Non si trovano professionisti. Noi – spiega Fabrizio Palmas, 38 anni, titolare dell’Hakuna Matata sul lungomare di Orrì - stiamo già cercando figure professionali, fra cui chef, responsabile di sala e barman che sono figure strategiche, ma è difficilissimo intercettarle. Stiamo portando avanti campagne sui social e in diversi portali. Qualcuno, seppur timidamente, ci contatta dalla Penisola, ma è chiaro che non è semplice perché devi avere ottime referenze e gestire l’alloggio. La priorità è garantire buste paga sul territorio, ma non sempre questa volontà s’incontra con la realtà. Finora i contatti in zona si contano sulle dita di una mano».

Con le feste in archivio è tempo di pianificare la nuova stagione turistica. Su cui pende l’incognita del personale, croce e delizia delle attività turistiche nell’estate 2022, quella del definitivo rilancio dopo la pandemia. Le imprese sono già in fermento per reclutare dipendenti e, novità assoluta, il 16 marzo prossimo l’Aspal terrà a Tortolì un evento di incontro domanda-offerta. Con l’obiettivo di stimolare l’occupazione in una zona a elevata attrazione turistica, l’Agenzia del lavoro ha annunciato agli imprenditori la data della riunione promossa soprattutto per agevolare l’incontro di lavoratori interessati a un impiego nel settore con diverse strutture turistiche dislocate tra mare e montagna.

Gli imprenditori

Marino Catte (62), proprietario dell’Hotel Arbatasar, confida nell’incontro promosso dall’Aspal: «Speriamo sia l’inizio di un cambiamento, anche culturale. Noi confermeremo lo staff storico, ma vorremmo assumere anche qualche altra figura. Però non è affatto semplice».

Il sindacato

Alla Fisascat Cisl filtra ottimismo. «Più andremo avanti e più sarà difficile anche per la questione demografica. Un tempo - è la riflessione di Sara Lorrai (42) - la gioventù c’era e andava a lavorare, oggi la tendenza è cambiata. Tanti lavoratori non sono più disposti ad accettare condizioni contrattuali da sottopagati, tipo 3 euro all’ora, e parecchi hanno virato verso altri settori. Ci risulta comunque che molti imprenditori abbiano già chiesto disponibilità del personale dello scorso anno. Proprio per la paura di non completare gli organici».

