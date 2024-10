Turismo, caccia ai nuovi mercati 

Prende forma una rete europea che unisce le isole dell'Atlantico e del Mediterraneo, con un progetto rivolto all'interscambio culturale e alla promozione delle buone pratiche nell'ambito di un turismo sostenibile, inclusivo e solidale.Il progetto "Islas del Mar" e la rete "Eurinsula" sono stati presentati sabato 12 ottobre a Iglesias, in un appuntamento nel corso del quale sono state raccontate le origini del progetto, le sue caratteristiche, l'iter realizzativo e le sue prospettive future.Iglesias è stata una delle prime realtà a firmare il protocollo di adesione a "Islas del Mar" perché, come messo in evidenza dal sindaco Mauro Usai: «Crediamo che questo network possa essere un importante strumento di promozione, valorizzazione e condivisione di buone pratiche in ambito turistico e culturale, un'iniziativa che ci deve spingere a dare il nostro meglio e a crescere ancora dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni».

Il progetto

Il progetto "Islas del Mar" nasce per iniziativa di Isabel Vera, originaria delle isole Canarie ed esperta di turismo interculturale, che partendo dalla realtà delle isole spagnole ha dato un contributo fondamentale alla nascita di una rete che unisce circa 40 isole europee, dalle Canarie alle Azzorre, dalla Sardegna alla Corsica, dalla Sicilia alle isole greche, e che ha in progetto di ampliare le sue iniziative anche nel Nord Europa e nell'area del mar Baltico.

Il tutto lavorando in sinergia con le istituzioni del territorio, con gli operatori turistici, con i titolari delle strutture ricettive e con la società civile, curando sia gli aspetti tecnici della promozione dei flussi turistici, che le diverse implicazioni sociali, economiche e culturali, in un'ottica di crescita comune.«Tutto per creare un importante interscambio culturale - spiega Isabel Vera - ma anche per dare vita ad un legame tra comunità e istituzioni, grazie a un patrimonio comune di progetti e di valori, nell'ambito di un turismo sostenibile, equo, multiculturale e inclusivo, che tenga conto della solidarietà e della diffusione delle buone pratiche».

Il Comune

Un'attenzione per il contesto sociale ribadita nel suo intervento da Angela Scarpa, assessora alle politiche sociali del comune di Iglesias.«Il turismo e la cooperazione con le altre realtà europee - spiega Angela Scarpa - devono rappresentare un importante strumento di sviluppo economico e di inclusione, e devono spingere le politiche sociali a superare l'idea di interventi esclusivamente legati all'assistenzialismo per puntare su iniziative in grado di unire sviluppo turistico e attenzione per le categorie più fragili».

