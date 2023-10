Turismo, boom in città: 10mila presenze 

Stagione record per le 43 strutture ricettive registrate nel territorio di Quartucciu. Oltre diecimila le presenze stimate tra B&B, affitta camere e locazioni occasionali, più dello scorso anno e in costante crescita dal 2019. A preoccupare sono però anche le locazioni in nero che il Comune vuole far emergere: «Regolarizzatevi perché presto scatteranno i controlli» è il monito dell’assessore alle attività produttive, Carlo Secci, pronto a contrastare l’abusivismo.

L’appello

«Oltre a una prima campionatura delle strutture ricettive verrà fatto un vero e proprio censimento che terminerà con le operazioni di accertamento dei trasgressori. Ed è per questo motivo che si invitano gli operatori che per qualunque motivo non lo hanno ancora fatto ad autodenunciarsi ed evitare così maggiori sanzioni», precisa Secci che analizza i numeri pre pandemia con quelli degli ultimi mesi: «Lo scorso anno abbiamo registrato 1.068 presenze in più rispetto al pre Covid, è un grande risultato. Nel 2019 ci sono state 8.228 presenze, nel 2022, invece, 9.296. Non abbiamo ancora dati ufficiali per il 2023, ma l’andamento è più che positivo, con numeri che superano di gran lunga quelli registrati nei precedenti quattro anni. Se consideriamo anche gli anni delle restrizioni il numero dei turisti che hanno soggiornato è cresciuto: si è passati da 5.138 nel 2020 a 7.271 l’anno successivo».

Più stranieri

I turisti, non solo quelli italiani, guardano dunque anche all’hinterland cagliaritano. È aumentata infatti la presenza di stranieri: «Negli anni precedenti rappresentavano circa il 25 per cento, ora sono oltre il 45 per cento del totale», aggiunge Secci. Numeri positivi per Quartucciu che, sebbene non presenti caratteristiche prettamente turistiche, sembra rappresentare un’importante alternativa anche per la posizione che consente di raggiungere facilmente Cagliari, il Poetto e le principali strade per Villasimius, Costa Rei e l'Ogliastra.

Le borgate

«Stiamo studiando anche i flussi verso le strutture situate nella campagna che evidenziano l'alto potenziale delle borgate per attrarre i turisti che scelgono una sistemazione green», aggiunge l’assessore, «questo scenario, se confermato, consentirebbe alla città, in sinergia con gli altri centri limitrofi e con il Distretto Rurale, di ipotizzare azioni volte a favorire lo sviluppo del settore dell'accoglienza anche fuori dalla stagione estiva, valorizzando in particolare i mesi primaverili, autunnali e quelli più freddi, viste comunque le temperature miti dell'Isola».

