Turismo, boom di presenze 

Nel 2023 il turismo in città sale in doppia cifra: gli arrivi aumentano del 10,06% e le presenze del 12,56%; 79.623 e 194.040 rispettivamente. I pernottamenti passano da 2,38 a 2,44 giorni. I numeri dell’anno scorso, forniti dall’Osservatorio del turismo della Regione, superano non solo quelli del 2022 ma anche quelli pre Covid del 2019. «La ripresa c’è stata, i numeri la evidenziano ma possiamo fare ancora di più e lo faremo», precisa Pino Porcedda, titolare dell’hotel La Baja di Santa Catarina di Pittinuri e amministratore dell’Ente bilaterale del turismo.

I numeri

La provincia con 312.059 arrivi, 933.680 pernottamenti per una media inferiore anche se di pochi decimali ai 3 giorni, sfiora il 10 per cento di crescita piazzandosi al secondo posto tra le province sarde, preceduta dalla città metropolitana di Cagliari. I turisti si fermano mediamente quasi una giornata in più rispetto al 2022 ma, è qui sta il risvolto della medaglia, continua ad occupare l’ultima posizione.

Oristano è l’unica tra le province sarde a non raggiungere il mezzo milione di sbarchi, il milione di presenze e i 3 giorni di pernottamento.

«Stiamo recuperando»

Nella classifica dei primi 30 comuni dell’Isola figurano solo due comuni: Oristano in 24esima posizione e Arborea al trentesimo grazie a una crescita del 25,25% di arrivi e del 32,21% di presenze in larghissima parte nel mega 4 stelle con 315 camere dell’Horse Country Resort.

«In passato ci sono stati ritardi ma direi proprio che stiamo recuperando e anche quest’anno si annuncia positivo come indicano le prenotazioni. Se il tempo tiene e i trasporti funzionano sono convinto che possiamo migliorare i dati già più che positivi dello scorso anno», continua Pino Porcedda.

La radiografia

Aumenta il numero degli italiani e, in misura minore, degli stranieri che però si fermano di più: 3 giorni, gli indigeni 2,93. I mesi più carichi sono, a salire, quelli che vanno da aprile a settembre, i più leggeri novembre e dicembre al disotto del 50% di occupazione delle strutture ricettive. Al di sopra del 50 i primi tre mesi dell’anno con febbraio, mese della Sartiglia 2023, che incassa il 52,53%. Con un buon arrivo di giapponesi: 208, più 253% e 583 presenze con un più 445%. Segno positivo per tedeschi, francesi, britannici, australiani che raddoppiano arrivi e presenze.

«Sono ritornati anche gli americani e questo è un ottimo segnale», dice Porcedda. Vero: 2.118 arrivi (+ 39%), 5.523 presenze (più 25%). Tra gli italiani in testa i sardi che da soli fanno quasi un terzo degli arrivi, quindi Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna. In coda Molise, Basilicata, Valle d’Aosta, Calabria.

Le strutture ricettive passano da 1.710 a 1.882. Segno più per affittacamere e alloggi privati. In calo alberghi e case vacanze.

