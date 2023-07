Turismo, boom di presenze nei siti minerari 

Un’attrattiva turistica oramai consolidata ed in continuo crescendo per numeri di presenze. Sono i siti ex minerari dell’iglesiente che, dal momento in cui sono stati affidati alla gestione comunale, si sono rivelati delle vere e proprie calamite capaci di avvicinare un consistente numero di visitatori provenienti da ogni parte del globo.

Miniere e grotte

Porto Flavia, la grotta di Santa Barbara e la galleria di Villamarina, al mese di giugno vantano 35 mila visite, quasi 10 mila in più rispetto ai numeri dello scorso anno nello stesso periodo. A farla da padrona è sempre il sito di Porto Flavia con oltre 27 mila tagliandi staccati, seguono la grotta di Santa Barbara con 6 mila e la galleria Villamarina con 2200. «La vera sorpresa fino a questo momento è stato il numero di visitatori nel mese dello scorso aprile. - rivela il coordinatore dell’Ufficio turistico di Iglesias Marco Vacca - C’è stato un incremento di oltre il cinquanta percento rispetto all’anno passato. Un risultato ottenuto grazie alla ripresa delle gite scolastiche, una dimostrazione che i nostri siti sono appetibili anche per i viaggi d’istruzione, un segmento particolarmente importante nel mercato turistico. Se la tendenza dovesse confermarsi, il bilancio complessivo di fine anno avrà un importante segno “più” sul numero di visitatori».

Turisti americani

Visitatori provenienti da ogni ogni angolo del mondo e se italiani, francesi e inglesi continuano ad essere gli ospiti più numerosi, si comincia però a registrare con una certa costanza anche la presenza di turisti di nazionalità statunitense: «E non solo - racconta il presidente del Consorzio turistico dell’Iglesiente Attilio Casti - Avere a che fare con australiani, neozelandesi, sudafricani, argentini, brasiliani e statunitensi, non è più una rarità. L’importante campagna di promozione effettuata anche oltremare, porta i turisti alla richiesta di una visita ai nostri siti minerari e rispetto al passato sta prendendo piede anche il tour esterno ai siti stessi, per esempio stiamo lavorando molto bene sul “tour esterno” alla galleria Villamarina a Monteponi».

Il Comune

«Siamo in controtendenza rispetto a quanto riferito dalla Federalberghi - dichiara il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai - la quale ha accertato il mancato “boom” di stranieri nell’Isola nel mese di luglio. Una statistica però riferita alle strutture ricettive alberghiere, ma il termometro della nostra città sono quelle extra alberghiere e queste ultime sono numerose e tutte in questo periodo stanno lavorando a pieno regime. Grazie anche al richiamo dei nostri siti d’interesse, le strade del nostro centro storico sono piene di turisti che scelgono Iglesias per trascorrere le vacanze».

