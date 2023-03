Turismo, boom di prenotazioni 

La stagione è alle porte e il fermento palpabile: a Orosei si avvistano i primi camper e qualche straniero a passeggio per le vie del centro storico, mentre la cittadina si tira a lucido e si prepara a riaprire, destreggiandosi tra il caro trasporti e difficoltà nel reperimento del personale. Si spera di ricalcare e superare il milione e mezzo di presenze dei livelli pre-Covid, e confermare così l’ascesa di questo territorio tra le mete più ambite dell’Isola.

Prenotazioni

Ottimista Piero Loi, a capo del gruppo ITI Marina: «Già il 2022 ha mostrato risultati che hanno superato le aspettative, possiamo dire di esserci lasciati la crisi alle spalle. Il clima di incertezza ha portato soprattutto gli italiani a preferire mete più vicine e tranquille, come la nostra». Frequentata da un’utenza molto nordeuropea, Orosei nel 2023 punta dunque a stabilizzare il recente potenziamento del mercato italiano. «Le prenotazioni galoppano, soprattutto da due mesi a questa parte - rileva Salvatore Chessa, dell’albergo diffuso Mannois - al punto che siamo preoccupati di non riuscire ad accontentare gli italiani, ottimi clienti che abbiamo riscoperto soprattutto durante la pandemia, e che di solito però prenotano a ridosso della partenza». Il clima positivo sembra coinvolgere un po’ tutti: nonostante i costi impietosi del trasporto navale (principale collegamento per campeggiatori) e le difficoltà a trovare personale, il 2023 fa ben sperare Antonangelo Dessena del camping Cala Ginepro, principale struttura all’aperto di Orosei: «Con un mese di anticipo abbiamo riempito sia i bungalow che le piazzole per i mesi di alta stagione. Anche gli italiani finalmente iniziano a spalmare le prenotazioni pure per i periodi di bassa stagione».

Nodo trasporti

I trasporti restano il tasto dolente di questa economia turistica che spesso vanifica gli sforzi e le iniziative degli operatori verso la destagionalizzazione. «La risposta entusiasta dell’utenza spesso non viene finalizzata per la mancanza di collegamenti ad aprile e maggio - rimarca Loi - un imbuto turistico che fa perdere tante opportunità non solo al turismo, ma anche ai settori da esso trainati, come l’agroalimentare». La pandemia prima, poi la guerra e la crisi energetica hanno imposto una profonda riflessione sul futuro di un turismo che per sopravvivere e prosperare deve andare oltre la vocazione balneare e puntare sulla cultura e sul turismo esperienziale. «Per noi la chiave è imboccare il sentiero della sostenibilità ambientale, economica e sociale», sottolinea Chessa, che propone un modello di vacanza in cui l’ospite entra in punta di piedi e viene educato al rispetto: «Dagli ambienti al menù, alla gestione del personale, tutto avrà questa impronta».