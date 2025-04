Turismo, aziende in cerca di personale 

Datori di lavoro e potenziali operatori del settore ricettivo turistico, ma anche ristorazione e altre attività si sono incontrati ieri a Sant’Antioco per colmare le esigenze di domanda e offerta di lavoro, in vista dell’imminente stagione turistica. L’incontro è avvenuto nella sala conferenze del comando della Polizia Locale ed è stato organizzato dal Centro per l'Impiego di Carbonia, coordinato dall'Aspal. Un open day fortemente voluto dall’assessorato alle attività produttive che ha risposto positivamente alle richieste degli imprenditori.

Colloqui di lavoro

Per tutta la giornata si sono svolti i colloqui di lavoro. «Durante la mattinata, dalle 9 alle 13 - hanno evidenziato gli organizzatori - abbiamo ospitato 10 aziende del territorio, nel dettaglio, 2 alberghi; 5 ristoranti agriturismo; 2 bar pizzeria; 1 camping, che hanno manifestato il fabbisogno di 25 posizioni lavorative. Tra gli altri: receptionist, cuochi, pizzaioli, camerieri, custodi. L'affluenza è stata di 30 persone che hanno sostenuto almeno quattro colloqui individuali ciascuno, per un numero complessivo di una ottantina di colloqui». Grande soddisfazione delle aziende presenti che hanno individuato delle candidature idonee, per le quali si sono rese disponibili a procedere alla valutazione dell'eventuale assunzione.

Le reazioni

«Ottima iniziativa per la quale l’assessora Roberta Serrenti si è subito resa disponibile ad organizzarla - ha detto Corrado Martinelli, ristoratore - ho trovato disponibilità e sicuramente formalizzeremo i contratti di assunzione». Tariffe orarie e stipendi molto criticati recentemente trovano risposta negli operatori. «Le tariffe sono stabilite dal contratto nazionale - ha detto Carlo Fois, titolare di un agriturismo - e tutti noi offriamo ciò che è stabilito per legge. L’iniziativa mi vede colpito positivamente perché ha messo noi davanti ai potenziali dipendenti. Ho trovato la risposta che cercavo». Tra coloro che cercano lavoro c’è Andrea Vago, di Busto Arsizio che spiega il suo gradimento dell’iniziativa mentre dialoga con Manuela Pomata, titolare di una pizzeria. «Ho bisogno di lavorare - dice Andrea Vago - oggi ho raggiunto Sant’Antioco da Quartu Sant’Elena proprio per valutare le offerte di lavoro che sarebbero emerse da questo Open Day. Ho avuto delle buone proposte che sto valutando».

