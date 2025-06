Turismo, avvio di stagione positivo 

La stagione turistica è partita con il piede giusto. A Oristano gli hotel guardano all’estate con cauto ottimismo, ma sono soprattutto le strutture extralberghiere a viaggiare spedite. Chi sperava in una conferma dei numeri dello scorso anno può tirare un primo sospiro di sollievo: i segnali ci sono, e sono positivi. «Il movimento c’è – spiega Rossella Sanna, titolare della catena di hotel Mistral – A giugno registriamo ancora una buona fetta di turismo business, ma si cominciano a vedere anche i gruppi organizzati, soprattutto dal Nord Europa. Germania e Olanda stanno tornando a farsi sentire. Gli italiani? Sempre ultimi ad arrivare: si concentrano ad agosto, con soggiorni brevi. Oristano è ancora una tappa, più che una destinazione vera e propria».

Vacanze “mordi e fuggi”

Una o due notti, e poi via verso altre mete. Una dinamica confermata anche da Paolo Pradelli, che gestisce diversi alberghi tra Oristano, Torregrande e Putzu Idu: «Giugno è partito benissimo con gli stranieri: francesi, spagnoli, nord-europei. A calare, invece, è il turismo su due ruote: già lo scorso anno avevamo registrato un crollo del 40%, quest’anno siamo a un ulteriore -20%. La vera incognita, però, è Ferragosto: gli italiani tardano a prenotare, frenati dai costi dei traghetti e dalle difficoltà della continuità territoriale. Detto questo, siamo comunque soddisfatti: il flusso c’è e le camere si riempiono». Dal Palace Hotel di via Mariano arrivano conferme: il telefono squilla e le richieste sono costanti. Gli ospiti stranieri si fermano uno o due giorni – spesso di passaggio – ma il movimento è continuo. Gli italiani, quando arrivano, restano di più.

Extralberghiero

Ma il vero boom arriva da fuori dal circuito alberghiero. Tra affittacamere, b&b e case vacanze, la città si sta trasformando in una rete diffusa di ospitalità, sempre più apprezzata da chi cerca esperienze autentiche, contesti meno turistici e soggiorni su misura. «La stagione per le strutture extralberghiere è iniziata con il segno più – spiega Mimmo Moro, presidente di UnionTurismo Confapi Sardegna –. Solo tra Oristano e frazioni contiamo circa 500 strutture. A giugno registriamo un tasso di occupazione attorno al 50%, che salirà al 64% a luglio e al 76% ad agosto. Il soggiorno medio supera di poco i tre giorni. La tariffa media a notte è aumentata del 5%, ma il dato più interessante riguarda il venduto reale: +15% rispetto allo scorso anno. È un segnale forte: stiamo intercettando la domanda e rispondendo con qualità e flessibilità».

La scelta

Chi sceglie l’extralberghiero lo fa in autonomia, spesso online, con una prenotazione effettuata in media 44 giorni prima della partenza. Anche per loro Oristano è spesso una tappa più che una meta finale, ma in molti casi rappresenta un punto di snodo ideale tra costa, entroterra e altri angoli meno battuti della Sardegna. Il bicchiere, insomma, è pieno per case vacanze e affittacamere che stanno pian piano soppiantando i classici b&b. Ma lo è altrettanto anche per gli alberghi. E in un mercato che cambia in fretta, è già qualcosa di prezioso.

