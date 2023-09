Turismo, aviosuperfici nelle zone agricole  

Regolamentare e incentivare il turismo aereo nell’Isola: è l’obiettivo dell’emendamento al Collegato approvato ieri che prevede la possibilità di costruire aviosuperfici e campi di volo anche nelle zone agricole. Dove le aviosuperfici dovranno essere «realizzate con strutture di facile smontaggio o rimozione e non devono comportare alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente». I campi di volo «sono realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, al di fuori dei centri abitati e comunque a una distanza adeguata, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose». Primo firmatario è Michele Ennas (Lega): «Sulla scia dell'evoluzione del turismo aereo a livello internazionale, la norma consentirà di incrementare il volo da diporto sportivo, canalizzando nell'Isola nuovi flussi turistici legati al settore». Per il deputato Dario Giagoni «le aviosuperfici capillarmente distribuite potranno fungere da indispensabile ausilio in caso di emergenza o gravi calamità naturali».

Onlus Terzo settore

Via libera anche a un correttivo che prevede l’esenzione dal pagamento dell’Irap per le Onlus iscritte al registro unico del Terzo settore. «Grande apprezzamento» ha espresso Lucia Coi, presidente del Centro di servizi per il volontariato della Sardegna, «senza l’approvazione molte realtà avrebbero dovuto chiudere».

