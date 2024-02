Turismo attivo, si scaldano i sentieri 

In Ogliastra, oltre l’estate c’è di più. Il turismo attiva prepara la stagione delle grandi conferme dopo il boom degli scorsi anni. In Ogliastra arriveranno viaggiatori da tutta Europa. Arrampicatori, trekker, appassionati di mountain bike e natura. «Ma anche per il turismo botanico», aggiunge Raffaele Sestu, presidente dell’Unpli regionale. Ci sono i presupposti per una stagione da record.

La tendenza

Il turismo esperienziale si conferma uno dei filoni portanti del post-pandemia. «Sembra una buona stagione anche se quest’anno Pasqua è abbastanza bassa e i voli stentano a partire». Milena Pusole, titolare della ByNos viaggi di Baunei, traccia le aspettative della stagione che verrà, quella dei mesi spalla di un’estate che si annuncia, almeno per luglio e agosto, con il consueto pienone. Quello dei trasporti resta un nodo cruciale: «Una bella notizia sicuramente è Ryanair all’aeroporto di Olbia - riflette l’imprenditrice - ma per noi che vorremmo poter lavorare col turismo attivo da inizio marzo non basta». Baunei e il suo territorio si preparano all’invasione di escursionisti già dalle prossime settimane, le cui previsioni climatiche autorizzano a pensare che la primavera sia a un passo. «Le richieste sono comunque buone, ma per noi la stagione inizierà la settimana di Pasqua, non prima. In ogni caso i gruppi di arrampicatori si muovono in macchina e i traghetti, almeno in questo periodo, hanno prezzi buoni e onesti. L’inizio sembra buono e spero continui cosi per tutta la stagione».

Invasione

Baunei e Ulassai sono tra le destinazioni più ambite in Europa che, con le loro bellezze naturalistiche, le preziose testimonianze storiche, una ghiotta gastronomia, sono un paradiso alla portata di tutti, in primavera soprattutto degli escursionisti e degli sportivi che adorano discipline estreme. «Arriveranno tanti escursionisti italiani, soprattutto dal Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. L’agenda - racconta Antonio Cabras, guida escursionistica di Baunei - inizia a prendere forma, abbiamo diversi gruppi prenotati». Il boom è atteso da metà maggio in poi, ma già dalle prime settimane di marzo i sentieri del Supramonte si affolleranno di appassionati. «Non solo persone fidelizzate, ma anche nuovi gruppi. Tutti soggiorneranno nelle strutture ricettive del territorio, ma ci sarà anche chi alloggerà nelle proprie tende».

